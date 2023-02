Waporyzatory | Ranking najlepszych modeli

Waporyzatory suszu przenośne - które modele warto wybrać?

Waporyzatory przenośne to rodzaj waporyzatorów, które są przeznaczone do użytku poza domem. Są one mniejsze niż modele stacjonarne i mogą być łatwo przenoszone w torebce lub plecaku. Charakteryzują się one zwykle mniejszą pojemnością niż modele stacjonarne, ale zapewniają wysoką jakość pary. Waporyzatory przenośne są doskonałym wyborem dla osób, które lubią korzystać z waporyzatorów podczas podróży lub poza domem.

PAX 3

PAX 3 to wysokiej jakości waporyzator przenośny, który jest łatwy w użyciu i oferuje doskonałą jakość pary. Jego design jest elegancki i nowoczesny – wyprodukowany z aluminium i dobrze wypolerowany. Jego wymiary są niewielkie (9,8cm x 3cm x 2cm), co ułatwia przenoszenie. Waporyzator posiada również funkcję regulacji temperatury, co pozwala na uzyskanie optymalnych rezultatów podczas inhalacji. Bateria jest również mocna, co pozwala na kilka sesji przed koniecznością jej naładowania.

Na uwagę zasługuje możliwość regulacji temperatury do 1 stopnia przy pomocy aplikacji mobilnej. Przy nagrzewaniu możesz schować urządzenie do kieszeni – aplikacja powiadomi Cię, gdy PAX 3 osiągnie oczekiwaną temperaturę.

DaVinci IQ2

DaVinci IQ2 to nowoczesny i innowacyjny waporyzator, który daje użytkownikom wiele funkcji i możliwości. Urządzenie posiada wymienny akumulator, co pozwala na dłuższe użytkowanie bez konieczności ładowania. Szeroki zakres temperatur pozwala na precyzyjne ustawienie temperatury. Waporyzator wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia trwałość i niezawodność. Powierzchnia dobrze wypolerowana, delikatnie odbija światło, przez co waporyzator prezentuje się niczym urządzenie klasy premium.

Warto zwrócić uwagę na to, że DaVinci IQ2 posiada także funkcję Bluetooth, co pozwala na zsynchronizowanie z aplikacją mobilną i dostęp do wielu dodatkowych funkcji.

Waporyzator stacjonarny – który model polecamy?

Volcano Classic

Volcano Classic to waporyzator stworzony przez firmę Storz & Bickel, który jest uważany za jeden z najlepszych i najwyższej jakości waporyzatorów na rynku. Jego niezawodność i trwałość jest uznawana za jego najważniejsze zalety.

Volcano Classic posiada unikalny system "wylotowy" pozwalający na inhalację par przez specjalny worek, co pozwala na wygodne i łatwe korzystanie. Waporyzator posiada także precyzyjny regulator temperatury, który pozwala na dostosowanie do indywidualnych preferencji użytkownika.

Jego obudowa wykonana jest z trwałych materiałów, co zapewnia długą żywotność urządzenia. Warto zwrócić uwagę, że Volcano Classic jest waporyzatorem typu "desktop" co oznacza że jest to urządzenie stołowe, które jest przeznaczone do użytku w domu.