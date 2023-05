Wartość czerpana z pokoleń

Program będzie kontynuowany do 21 grudnia br. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 do 19.30 i w soboty w godz. 9.30 – 14.30. Zapisy telefoniczne 794-280-085 lub online centrumedukacyjnelublin.pl. Organizatorzy zapewniają uczestnikom również wyżywienie. Zapraszają zarówno młodych jak i seniorów.

- Ideą naszego centrum jest edukacja międzypokoleniowa rozumiana jako wymiana zasobów wiedzy, doświadczeń i umiejętności między młodszymi i starszymi generacjami oraz budowanie wzajemnego zrozumienia i solidarności międzypokoleniowej między młodszym a starszym pokoleniem. A także promowanie uczenia się przez całe życie, rozumianego jako wszelkie działania zmierzające do poprawy poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji w pespektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej, związanej z zatrudnieniem – bez względu na wiek – mówi Szymon Krawczyk, prezes Stowarzyszenia Aktywny Dialog.

Założeniem programu, na który Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyłożyła w skali kraju blisko 20 mln zł jest promocja społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej generacji oraz jednostki, rolę młodych i starszych w ich rodzinach i społecznościach; podnoszenie zrozumienia wspólnoty interesów między pokoleniami; budowanie społeczeństwa wiedzy;

rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej oraz pozaszkolnej; wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i zagranicą.

- W programie centrum znajdą się m.in. zajęcia sportowe, zawodowe dla młodzieży oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla seniorów, z języka angielskiego, komputerowe dla seniorów, z zakresu edukacji obywatelskiej, a także wycieczki i wyjścia do miejsc kultury. Zajęcia będą trwały do 21 grudnia br. i codziennie będzie mogło z nich skorzystać 50 osób. W tegorocznej edycji zaplanowaliśmy 210 dni zajęć. Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. od 14.30 do 19.30. W soboty od 9.30 do 14.30. Jeśli chodzi o zajęcia to będą, to zajęcia, które odbyły się podczas zeszłorocznej edycji, czyli warsztaty z edukacji kulturalnej, edukacji ekologicznej, edukacji patriotycznej. Będą również zajęcia sportowe, zajęcia z radcą prawnym, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa - uzupełnia Jakub Gęca, wiceprezes Stowarzyszenia Aktywny Dialog