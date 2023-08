Warzywa o wysokiej zawartości błonnika, które warto dodać do diety

Dlaczego warto szukać błonnika

Podczas gdy wiele warzyw zawiera odpowiednią ilość błonnika, dobrą zasadą, aby uzyskać jeszcze więcej błonnika, jest sięganie po warzywa o ciemniejszym kolorze, takie jak buraki, karczochy i ciemnozielone warzywa liściaste, takie jak boćwina.

Chcesz wiedzieć, które warzywa o wysokiej zawartości błonnika dodać do swojej diety? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

Marchew

Czy wiesz, że porcja gotowanej marchwi zawiera więcej błonnika niż surowa marchew? Ale nie martw się, nie jest to dużo - filiżanka gotowanej marchwi ma 5 gramów błonnika, podczas gdy średniej wielkości surowa marchewka ma około 2 gramów.

Brokuły

Nie powinno być zaskoczeniem, że brokuły są jednym z najzdrowszych warzyw, które możesz dodać do swojej diety. Jedna filiżanka brokułów zawiera około 5 gramów błonnika. Zawiera również przeciwutleniacze i witaminę C, które mogą wzmocnić nasz układ odpornościowy i obniżyć ryzyko chorób przewlekłych.

Kalafior

Kalafior jest podobny do brokułów, ponieważ zawiera wiele korzystnych minerałów i witamin, ale nie zawiera tak dużo błonnika. W rzeczywistości w filiżance kalafiora znajduje się około 2 gramów błonnika, co stanowi około połowę ilości, którą znajdziesz w tej samej porcji brokułów. Mimo to kalafior jest nadal doskonałym warzywem, które można dodawać do posiłków i często jeść.

Brukselka

Czy jest coś pyszniejszego niż brukselka owinięta boczkiem z polewą balsamiczną lub sałatka z brukselki? Te chrupiące zielone warzywa zawierają ponad 4 gramy błonnika na filiżankę i są prawdziwym superfood. Mają wiele zalet odżywczych, a nawet mogą chronić przed niektórymi rodzajami raka.

Karczochy

Kiedy karczochy są w sezonie, są jednym z najsmaczniejszych warzyw. A ponieważ są naturalnie tak aromatyczne, nie musisz robić wiele poza ich gotowaniem lub gotowaniem na parze. Karczochy zawierają około 5 gramów błonnika na porcję, a także są bogate w wapń.

Buraki

Buraki są uważane za naturalny środek przeczyszczający, a to z pewnością dlatego, że są bogate w błonnik w ilości 4 gramów na filiżankę. Niezależnie od tego, czy siekasz je na sałatkę z kozim serem i orzechami włoskimi, czy robisz piękny różowy hummus, buraki mają łagodnie słodki smak, który czyni je idealnym dodatkiem do wielu potraw.