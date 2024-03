Więcej pieniędzy na opiekę zdrowotną najmłodszych pacjentów

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (wcześniej: Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie) realizuje projekt „Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia”. Jeszcze w styczniu 2018 roku projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Opieka zdrowotna na najwyższym poziomie

Celem projektu była gruntowna przebudowa i doposażenie szpitala. Pacjenci skorzystają z lepszych warunków między innymi na oddziałach: Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej. Nowoczesny sprzęt pojawił się w:

poliklinice;

pracowni endoskopowej;

pracowni cytogenetycznej.

Swoje miejsce znalazła również apteka, która zabezpiecza wyłącznie potrzeby szpitala.

Szpital dzięki środkom pozyskanym z Funduszy Europejskich zakupił sporo nowoczesnej aparatury. Dzięki temu w placówce nie tylko można wykonać więcej badań diagnostycznych czy przesiewowych, ale także zastosować nowoczesne technologie z zakresu cytogenetyki molekularnej i biologii DNA. Środki z Unii Europejskiej pozwolą na rozszerzenie zakresu wykonywanych przez Szpital badań genetycznych zarówno w zakresie wrodzonych chorób o podłożu genetycznym, jak i chorób nowotworowych. Pracownia planuje także wprowadzenie kolejnej techniki RT PCR (real time PCR – technika bardzo czuła, umożliwiająca wykrycie nawet jednej kopii badanego genu w czasie rzeczywistym) obok prowadzonej techniki pozwalającej na wykrycie genów fuzyjnych metodą FISH (pozwala na wykrycie w badanym materiale genetycznym określonej sekwencji DNA za pomocą fluorescencyjnych sond DNA).

Wszystkie te nowoczesne rozwiązania i technologie ulokowane zostały w przebudowanych pomieszczeniach medycznej części szpitala. W obiekcie zmodernizowano sieć wodno-kanalizacyjną i wykonano instalację przeciwpożarową. Roboty instalacyjne dotyczyły także sieci gazowych, gazów medycznych, centralnego ogrzewania czy też wentylacji i klimatyzacji.

Inwestycja w zdrowie przyszłych pokoleń

Szacuje się, iż dzięki realizacji projektu rocznie z usług zdrowotnych świadczonych przez szpital skorzysta niemal 56 tys. młodych pacjentów z całego województwa.

– Realizowany przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy projekt to przede wszystkim wzmocnienie opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży z naszego regionu – mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. – To nie tylko inwestycja w sprzęt medyczny, ale także w profilaktykę, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowego społeczeństwa.