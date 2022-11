Wielki powrót najlepszej imprezy piwnej w regionie!

Po 3 latach nieobecności na mapę imprez w Lublinie wracają Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych! W trakcie dwóch dni trwania imprezy, będziecie mieli okazję rozsmakować się w różnorodnych stylach piwa, ich odmianach i aromatach, które zaprezentują wystawcy Lubelskich Targów Piw Rzemieślniczych – fachowi miłośnicy piwa z polskich browarów rzemieślniczych. Wśród 30 browarów rzemieślniczych nie zabraknie dobrze znanych producentów piwa craftowego, jak i innowatorów branży piwnej. Lubelski rynek browarów craftowych reprezentować będzie Browar Zakładowy, Incognito, Dziki Wschód, Alchemik, Chmiele Nałęczowskie i Dwa miasta. Pierwszy raz na Lubelskich Targach Piw Rzemieślniczych zaprezentują się takie browary rzemieślnicze jak Magic Road, Deer Bear, Lubrow, Recraft, Nook, Green Head, czy Tarnobrzeg.

Piwne zagłębie w Targach Lublin

Wystawcy Lubelskich Targów Piw Rzemieślniczych to nie tylko browary. Wśród wystawców tegorocznej edycji Lubelskich Targów Piw Rzemieślniczych są także producenci rzemieślniczego wina i cydru, opracowanego według autorskich receptur, wielokrotnie nagradzanego na arenie krajowej. Wiemy, że piwo to nie wszystko, liczy się też odpowiednie pożywienie, które wzmocni Was podczas testowania craftowych premier i piwnych klasyków na Lubelskich Targach Piw Rzemieślniczych. Food trucki, kuchnia żydowska, smaki Azerbejdżanu, kanapki z pulled porkiem, ostre sosy, tradycyjne wyroby z dziczyzny czy wypasione pajdy tradycyjnego wiejskiego chleba na zakwasie serwowane w wielu wariantach ze świeżymi warzywami – każdy miłośnik piwa znajdzie coś dla siebie.

Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych to nie tylko piwo!

6. edycji Lubelskich Targów Piw Rzemieślniczych towarzyszyć będą liczne atrakcje między innymi strefa gier planszowych czy strefa barberów, w ramach której zapraszamy do skorzystania z darmowych usług specjalistów od męskich fryzur i zarostu oraz dołączenia się do akcji Movember, mającej na celu zachęcenie mężczyzn do badań profilaktycznych. Spragnionych piłkarskich emocji zapraszamy do wspólnego kibicowania Polakom na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Mecz Polska - Arabia Saudyjska, rozgrywany w ramach fazy grupowej Mistrzostw Świata 2022, a także mecze Francja - Dania oraz Argentyna - Meksyk, będą transmitowane w ramach Lubelskich Targów Piw Rzemieślniczych w sobotę, 26 listopada.

Spędź Andrzejki w otoczeniu najlepszych browarów craftowych i 25-26 listopada odwiedź Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych.

Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych 2022

25 listopada (piątek) 16:00-24:00

26 listopada (sobota) 13:00-24:00

Targi Lublin ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin

Bilety online: https://bit.ly/3WX8Osn

Bilety na wydarzenie są sprzedawane drogą elektroniczną na platformie ToBilet oraz stacjonarnie w kasach Targów Lublin w dniach 25-26 listopada 2022 r. w godzinach otwarcia kas stacjonarnych podczas Lubelskich Targów Piw Rzemieślniczych.