Wiosenne odchudzanie z głową - okiem dietetyka Naturhouse

Szkoda czasu na dziwne, modne diety, bo żadna z nich nie działa tak dobrze jak racjonalne odżywianie i konsekwencja w działaniu. Ważne, aby założenia diety były realne do wdrożenia i możliwe do utrzymania przez dłuższy czas. Warto zatem szukać rozwiązań, które po prostu polubimy i które staną się naszymi nawykami na stałe.. W przeciwnym razie powrót do dotychczasowych nawyków siłą rzeczy spowoduje ponowne przybranie na wadze – opowiada dietetyk mgr Dominika Siembida.

Nie ma niczego gorszego na diecie niż katowanie się smakami, których się nie lubi i treningami, które nie dają ani trochę przyjemności, jest mnóstwo kompromisów, które możemy wdrożyć w życie, aby osiągnąć efekt a jednocześnie nie cierpieć katuszy nad talerzem. Największe pole do popisu mamy w kwestii przypraw i wyboru ulubionych warzyw. Jeśli nie lubimy curry czy kminu rzymskiego, możemy je śmiało zamienić na zioła prowansalskie i paprykę słodką lub ostrą. Jeśli nie przepadamy za brukselką czy szpinakiem, możemy wybrać kapustę czy paprykę. Nie ma „produktów odchudzających”, które koniecznie muszą pojawić się w naszym jadłospisie, aby ta była skuteczna – tłumaczy dietetyk mgr Zuzanna Giemza.

Finalnie liczy się wartość energetyczna i odżywcza diety. Najważniejsze, żeby dieta smakowała i nie sprawiała trudności. Moje diety są naprawdę różne i uwzględniają preferencje pacjentów. Jedni są zachwyceni, kiedy mają dużo zup typu krem i sałatek niemniej jednak inni proszą mnie o tradycyjne, polskie smaki. I w praktyce okazuje się, że to wszystko jest do zrobienia. Można jeść i mizerię i fasolkę po bretońsku i bigos zamiast deserku z chia i szpinaku jeżeli się tego nie lubi a efekty są te same – opowiada mgr dietetyk Maja Ksiądz.