Wirtualna rzeczywistość na WMT w Stalowej Woli

Projekt jest realizowany przez gminę Stalowa Wola w partnerstwie z dziesięcioma instytucjami działającymi na terenie Stalowej Woli. Głównym celem programu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej na terenie kraju poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców małych i średnich miast. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest jednym z Partnerów projektu.

W powstającej pracowni zostanie wdrożony nowatorski system do nauczania z wykorzystaniem m.in. okularów do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Został on zaprojektowany tak, aby w pełni zaangażować studentów w kreatywne i ekscytujące nauczanie. Ilustrując złożone problemy naukowe w 3D, wykładowcy poprowadzą zajęcia w nowoczesny sposób, co pomoże uczącym się osiągać szybciej lepsze wyniki. Nauczyciele i studenci przejdą na nowy model edukacji, w którym mniej jest bezpośredniego instruktażu, a więcej zdalnej współpracy i samodzielnego uczenia się. Dzięki rzeczywistości mieszanej możliwe staje się uproszczenie złożonych dyscyplin, takich jak mechanika, chemia molekularna, projektowanie inżynierskie i wielu innych, a także umożliwienie uczniom lepszego zrozumienia podstawowych pojęć, dzięki wizualizowaniu przestrzennemu.