Wniosek o indywidualną interpretację podatkową - co to jest i jak go przygotować?

Być może dopiero planujesz strategie biznesowe lub nowe formy prowadzenia działalności gospodarczej i zastanawiasz się jak uzyskać zapewnienie w interpretacji podatkowej przyszłych zamierzeń biznesowych?

Tutaj z pomocą przychodzi wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Poniżej opiszemy gdzie, kto i w jaki sposób może złożyć taki wniosek.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – czym jest i kto może go złożyć?

Wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej odbywa się na wniosek.

Podstawą prawną dla złożenia wniosku są przepisy ordynacji podatkowej od art. 14 b i dalej: „Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną)".

Kto może złożyć wniosek?

Zainteresowanym może być:

osoba fizyczna,

osoba prawna – na przykład spółka z o.o., spółka akcyjna,

inny podmiot – na przykład stowarzyszenie, spółka cywilna.

Może to być zatem każdy, na czyją sytuację gospodarczo- ekonomiczną wpływ mają przepisy podatkowe i kto chce uzyskać w związku z tym odpowiedzi na nurtujące go pytania podatkowe.

Nie ważne czy już prowadzisz swój biznes i czy prowadzić go w formie jednoosobowej działalności, czy też spółki. Dodatkowo nieważne również czy wątpliwości, które chcesz rozwiać, dotyczą sytuacji, w której już się znajdujesz prawnie czy może będą Cię dotyczyć za jakiś czas.

We wszystkich tych przypadkach możesz złożyć wniosek o wydanie interpretacji podatkowej.

Jak wystąpić o indywidualną interpretację podatkową w 2023 roku?

Wniosek o wydanie interpretacji możesz złożyć:

listownie za pośrednictwem poczty,

podczas wizyty w urzędzie,

elektronicznie, za pośrednictwem systemu ePUAP (nie potrzebujesz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystarczy profil zaufany na platformie ePUAP),

za pomocą portalu e-Urząd Skarbowy jako załącznik do pisma ogólnego.

Elementy wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej jest sposobem na uzyskanie oficjalnego potwierdzenia i wyjaśnienia nowych bądź mających wejść w życie przepisów.

W celu jego złożenia musisz skorzystać z formularzy dostępnych na stronie https://www.podatki.gov.pl/formularze-do-druku/pozostale-do-druku/

Jest to formularz, który będzie od Ciebie wymagał podania ogólnych danych osobowych, kwestii formalnych i podpisu.

Najważniejszym elementem wniosku jest opisanie w sposób wyczerpujący zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zadanie odnośnych pytań, na które chcesz uzyskać odpowiedź. Z uwagi na to, że jest to jedyna podstawa do wydania indywidualnej interpretacji podatkowej, to ważne jest dokładne opisanie każdego stanu faktycznego oraz przedstawienie swojego stanowiska i uzasadnienie tych zagadnień.

Pomocne będzie dla Ciebie doświadczenie doradcy podatkowego w celu sporządzenia jak najlepszego i wyczerpującego nurtujące zagadnienie wniosku. Tutaj uzyskasz pomoc w zakresie przygotowania indywidualnej interpretacji podatkowej.

Ile się czeka na wydanie interpretacji indywidualnej?

Co do zasady Krajowa Izba Skarbowa ma 3 miesiące od dnia złożenia wniosku na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Czas epidemii COVID-19 spowodował, że czas oczekiwania wydłużył się do 6 miesięcy.

Dodatkowo czas oczekiwania może wydłużyć się w przypadku wezwania urzędu do uzupełnienia przez Ciebie braków formalnych. Jeśli ich nie uzupełnisz w terminie 7 dni kalendarzowych od wezwania, to Twój wniosek pozostanie bez rozpoznania.

Może się zdarzyć również tak, że wniosek nie zostanie rozpatrzony we wskazanym terminie i w tym przypadku mamy do czynienia z tzw. milczącą interpretacją. Stanowisko, które przedstawiłeś we wniosku, z mocy prawa zostaje uznane za słuszne.

Ile kosztuje wniosek o wydanie interpretacji?

Opłata, jaką musisz uiścić za złożenie wniosku, wynosi 40 zł.

Musisz jednak zwrócić uwagę czy przedstawiasz jeden problem podatkowy, czy kilka. Z uwagi na to, że we wniosku ma się znaleźć opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, a tych stanów i zdarzeń może być kilka, to opłata 40 zł odnosi się do każdego z nich przedstawionego we wniosku.

Opłata jest zależna również od tego, ile podmiotów składa wniosek. Wówczas musisz odpowiednio pomnożyć kwotę 40 zł.

Dodatkowo, jeżeli wniosek składasz z pomocą pełnomocnika, musisz uiścić we właściwym urzędzie miasta opłatę od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Chyba że udzieliłeś pełnomocnictwa żonie/mężowi, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Kiedy nie otrzymasz interpretacji podatkowej interpretacji podatkowej?

Nie otrzymasz interpretacji indywidualnej jeżeli twój wniosek dotyczy:

informacji objętych wiążącymi informacjami stawkowymi,

tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego , kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej

sprawy, która została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego

sprawy będącej przedmiotem porozumienia podatkowego albo porozumienia inwestycyjnego z organem podatkowym

stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego wskazującego, że jest to czynność unikania opodatkowania

sprawy, która może być rozstrzygnięta w decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści

działań, które mogą być uznane za nadużycie prawa , przez które rozumie się dokonanie czynności, opodatkowanych VAT, w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Ponadto nie możesz wnioskować o rozstrzygnięcie w drodze podatkowej interpretacji indywidualnej wątpliwości przepisów prawa podatkowego, które:

regulują właściwość, uprawnienia i obowiązku organów podatkowych

mają na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania i odnoszą się do nadużycia przepisów prawo podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny, lub bez uzasadnienia ekonomicznego.

Jaką ochronę daje indywidualna interpretacja podatkowa?

Indywidualna interpretacja podatkowa nie jest źródłem prawa i nie musisz się do niej stosować.

Jednak należy pamiętać, że po jej wydaniu otrzymujemy rodzaj ochrony, jeśli stanowi ona potwierdzenie Twojego stanowiska. Jeśli w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej urząd skarbowy albo urząd kontroli celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji podatkowej, do której się stosujesz, nie będziesz ponosić negatywnych konsekwencji.

Należy pamiętać, że ochrona ta obejmuje skutki podatkowe tych zdarzeń, które wydarzyły się do końca okresu rozliczeniowego, w którym doręczono Ci zmianę interpretacji indywidualnej.

Zmiana, wygaśnięcie lub uchylenie interpretacji, o czym zostaniesz poinformowany, nie wywoła dla ciebie negatywnych konsekwencji wstecz. O tym, że twoja interpretacja indywidualna została zmieniona lub uchylona, urząd poinformuje cię postanowieniem.

Zakres ochrony można podzielić na dwie sytuacje:

otrzymanie interpretacji przed zdarzeniem, które miało skutki podatkowe, otrzymanie interpretacji po zdarzeniu, które miało skutki podatkowe.

Wówczas jeśli w trakcie kontroli podatkowej urząd skarbowy nie uwzględni interpretacji, którą stosujesz, to:

Ad. 1:

jeśli urząd stwierdzi konieczność zapłaty wyższego podatku niż dotychczas – nie zapłacisz różnicy podatku,

nie zapłacisz odsetek za zwłokę,

nie zostanie wszczęte przeciwko tobie postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe – nie poniesiesz żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej,

Ad. 2:

jeśli okaże się, że podatek powinien być zapłacony wyższy niż dotychczas – zapłacisz różnicę podatku,

nie zapłacisz odsetek za zwłokę,

nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe przeciwko tobie. Nie poniesiesz żadnych konsekwencji z ustawy karnej skarbowej.

Jak skorzystać z cudzych interpretacji podatkowych?

Zanim przystąpisz do przygotowania wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, warto sprawdzić, czy ktoś wcześniej, mając podobny problem podatkowy, uzyskał już jego rozwiązanie. Możesz sprawdzić to w Systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA.

Musisz przy tym pamiętać, że indywidualne interpretacje podatkowe, które znajdują się w systemie, nie stanowią zabezpieczenia dla Twojej sytuacji. Mogą być jedynie pomocne i możesz je wskazać w danej sprawie na potwierdzenie faktu, ze Twoje myślenie jest słuszne.

Czy można się odwołać od wydanej interpretacji podatkowej?

Przepisy przewidują kontrolę sądową dla wydanej interpretacji. Jeśli zechcesz zaskarżyć otrzymaną już interpretację podatkową, należy wnieś skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA), na którego obszarze mieszkasz lub masz siedzibę. Skargę złóż za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 30 dni od doręczenia interpretacji.

Dyrektor Krajowej informacji skarbowej będzie mógł w ciągu 30 dni zmienić z urzędu interpretację, uwzględniając skargę do sądu administracyjnego.

Podsumowanie

Indywidualna interpretacja podatkowa to najlepszy sposób na to, by bezpiecznie przejść przez zawiłości przepisów podatkowych, szczególnie w dobie dzisiejszych częstych nowelizacji i trudnych ekonomicznie czasów. Często działania i strategie podatkowe, które obierzesz bez analizy u doradcy podatkowego mogą Cię wiele kosztować - stresu oraz dodatkowych kosztów.

Korzystając z pomocy doradcy podatkowego, który może sformułować Twoje wątpliwości i napisać wniosek o indywidualną interpretację podatkową, otrzymujesz odpowiedź organów podatkowych na interesujące Cię zdarzenie planowane w przyszłości i zyskujesz gwarancję, że nie popełnisz błędu, który mógłby się wiązać z wysokimi kosztami.