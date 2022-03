Woda znaczy życie

Człowiek składa się z wody nawet w 70 procentach. Dlatego też przyjmowanie odpowiedniej ilości tej cieczy każdego dnia jest bardzo istotne i zapobiega odwodnieniu, którego skutkami są bóle głowy oraz wysychanie skóry i błony śluzowej. Zaleca się wypijanie dwóch litrów płynów dziennie, z czego połowę powinna stanowić czysta woda mineralna lub źródlana.

Czym różnią się poszczególne wody?

- Wody mineralne zawierają przynajmniej jeden składnik w ilości, jaka zapewnia prozdrowotne działanie wody. Istotne jest również, by wszelkie minerały znajdują się w postaci zjonizowanej, a zatem łatwo przyswajalnej przez organizm. Wody mineralne posiadają bardzo dużo mikro- i makroskładników, co pozytywnie wpływa na równowagę wodno-elektrolitową organizmu. Regularne spożywanie większej ilości wody mineralnej pozwala utrzymać ciało w dobrej kondycji, co także przekłada się na profilaktykę wielu chorób związanych z brakiem określonych składników mineralnych.

- Woda źródlana to naturalna woda niskozmineralizowana, która pochodzi ze źródła podziemnego. Charakteryzują się one niską zawartością minerałów oraz mikro i makroskładników i ma delikatniejszy smak. Dużą wartością wód źródlanych jest to, że pochodzą z głębokich warstw ziemi, gdzie były dobrze izolowane od czynników zewnętrznych. Dzięki temu są one niezwykle czyste i nie zawierają żadnych zanieczyszczeń chemicznych ani szkodliwych dla człowieka mikroorganizmów (wirusów i bakterii).

- Wody lecznicze są wodami podziemnymi nie posiadającymi żadnych zanieczyszczeń, co zdarza się w przypadku wody wodociągowej, natomiast cechującymi się stabilnym składem minerałów, a także dużą ilość rozpuszczonych w nich soli oraz gazów. W zależności od tego, jaki pierwiastek jest dominujący, takie będzie działanie prozdrowotne. Najczęściej regularne piecie wody leczniczej pomaga przy chorobach układu pokarmowego oraz nerek i dróg moczowych. Niektóre rodzaje wód są pomocne przy stresie lub bólach mięśniowych. Pomagają również uzupełniać poziom minerałów i mikroskładników w organizmie. Ich działanie ma jednak bardzo duży wpływ na równowagę mineralną naszego ciała. Dlatego też nie powinno się samemu decydować na długą terapię za pomocą wody leczniczej. Jej regularne przyjmowanie powinno zostać zawsze skonsultowane z lekarzem.

Na bazie wód leczniczych powstawać mogą też inne produkty. W sklepie woda-lecznicza.pl kupić możemy m.in. mydła lecznicze na bazie wody. Oczywiście usuwają one zanieczyszczenia ze skóry, ale zawierają także składniki przenikające przez skórę i uzupełniające zapotrzebowanie na konkretny pierwiastek lub substancję. A skoro mówimy już o wodzie i pierwiastkach to nie sposób nie wspomnieć o magnezie. To bardzo cenny składnik uczestniczący w wielu reakcjach biochemicznych odpowiedzialnych za układ odpornościowy oraz nerwowo-mięśniowy. Jego brak może przejawiać się bolesnymi skurczami mięśni, drganiem powiek, zmęczeniem, bólami głowy, brakiem koncentracji, trudnościami w zasypianiu, czy kłopotami z pamięcią. To problemy dotyczące bardzo wielu osób. Dla wielu z nich niewystarczająca jest suplementacja. Dlatego warto pamiętać, że jedną z najlepszych metod na dostarczanie codziennie magnezu jest picie wody mineralnej wysoko zmineralizowanej lub leczniczej o dużej zawartości magnezu jak np. Woda szczawa II dostępnej w wody-lecznicze.pl. Wodę mineralną musimy pić codziennie, także przy okazji uzupełniania ilości magnezu w krwi nawodnimy się. Jeśli woda, na którą się zdecydujemy w składzie będzie posiadała duże ilości magnezu wtedy wystarczy jak wypijemy butelkę 1,5 l. Natomiast jeśli chodzi o produkty bogate w magnez, Szczawa II stanowi bogactwo naturalnego magnezu dlatego warto poddać się raz na dwa miesiące kuracji tą wodą.