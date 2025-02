Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wręczenie przedmiotowych umów jest efektem przeprowadzonego naboru konkurencyjnego w Działaniu 8.9. Dofinansowanie mogły uzyskać projekty dotyczące aktywizacji społecznej osób najbardziej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych, długotrwale bezrobotnych, czy osób

z niepełnosprawnościami. Możliwe było również wsparcie usług dla osób w kryzysie bezdomności, zagrożonych bezdomnością lub wykluczeniem mieszkaniowym. Nabór obejmował także projekty wspierające działania na rzecz integracji społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym, uwzględniające działania na rzecz rozwoju lokalnego. O środki wnioskować mogły m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, porozumienia czy stowarzyszenia, podmioty świadczące usługi społeczne, czy też instytucje pomocy i integracji społecznej oraz podmioty ekonomii społecznej.

W odpowiedzi na nabór wpłynęło 55 wniosków o dofinansowanie, z czego

do dofinansowania wybrano 40 projektów o łącznej wartości ponad 35,6 mln zł i kwocie dofinansowania wynoszącej blisko 33,7 mln zł, w tym 30,2 mln zł to środki pochodzące

z UE, a blisko 3,5 mln zł z Budżetu Państwa. Kwoty dofinansowania UE w poszczególnych projektach są różnorodne, ponieważ kształtują się od niemal 206 tys. zł do 1,75 mln zł.

Wśród Beneficjentów znalazły się jednostki samorządu terytorialnego, jak gminy (np. Józefów, Telatyn, Szastarka, Aleksandrów, Łaszczów, Wola Mysłowska, Ułęż, Gorzków, Frampol, Miączyn), jednostki organizacyjne JST, jak np. Ośrodki Pomocy Społecznej

(w Kraśniku, Annopolu, Krzczonowie, Dorohusku, Tomaszowie Lubelskim) i Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim, organizacje pozarządowe (np. Fundacja „S.O.S Ziemi Lubelskiej”, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Fundacja Fuga Mundi, Fundacja Postscriptum oraz Fundację Między Nami), podmioty ekonomii społecznej (Progresum Spółdzielnia Socjalna, Spółdzielnia Socjalna Nowy Pomysł).

O projektach

Wsparcie osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. osób starszych, długotrwale bezrobotnych, czy też pozostających w kryzysie bezdomności jest istotne dla całego regionu i prowadzi do poprawy sytuacji życiowej jego mieszkańców.

W ramach planowanych do realizacji projektów zakładany jest szeroki wachlarz wsparcia. Odbędą się warsztaty: kulinarne, kosmetyczne, rękodzielnicze, komputerowe, językowe,

a także wyjazdy do miejsc kultury. Przewidziano również usługi psychologiczne, prawne, mentoring, czy też wreszcie wsparcie mieszkaniowe. Działania w projektach koncentrują się na wsparciu seniorów, przeciwdziałaniu ich marginalizacji w życiu społeczności lokalnych oraz problemom związanym z samotnością i brakiem opieki ze strony najbliższych. Wręczone umowy dotyczą również pomocy dla osób w kryzysie bezdomności, poprzez aktywizację społeczną, opracowanie indywidualnych planów rozwoju i dostęp do mieszkań w oparciu o model „Najpierw Mieszkanie”.

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło dzień 20 lutego Światowym Dniem Sprawiedliwości Społecznej. Ideą tego dnia jest promowanie działań na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego, kryzysów życiowych

czy trudności z podjęciem pracy. Bardzo cieszy mnie fakt, że wspólnie możemy dołączyć do dążeń ku wielkim i bardzo potrzebnym celom poprzez wręczenie umów na projekty, które mają na celu wsparcie osób narażonych na wykluczenie społeczne czy ubóstwo. Wierzę, że te projekty realnie wpłyną na poprawę życia tych osób, których życie doświadcza w bardzo dotkliwy sposób – mówił podczas uroczystości Marszałek Jarosław Stawiarski.

Korzyści dla regionu

Dzięki realizacji 23 projektów, których dotyczą wręczone umowy, wsparciem objętych zostanie łącznie prawie 1300 osób, w tym ponad 500 osób z niepełnosprawnościami oraz 81 osób w kryzysie bezdomności.