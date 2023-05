Wybór firmowego auta poleasingowego – czym się kierować?

Auta poleasingowe – co to takiego i ile kosztują takie pojazdy?

Mianem samochodu poleasingowego nazywamy taki pojazd, który był już wcześniej użytkowany przez innego właściciela jako przedmiot leasingu lub najmu. Po zakończeniu umowy z leasingodawcą pojazd może wrócić do podmiotu finansującego, jeśli przedsiębiorca nie zdecyduje się na jego wykup.

W sieci krąży wiele opinii, że pojazdy poleasingowe są mocno wyeksploatowane, a do ich dalszego użytkowania konieczne są generalne remonty. Takie sytuacje mają miejsce wyłącznie wtedy, kiedy poprzedni właściciel nie dbał o pojazd, a firma leasingowa nie zweryfikowała jego stanu przed zwrotem.

Jeśli chcesz mieć pewność, że kupujesz sprawdzone poleasingowe auto, sprawdź ofertę na stronie mAuto.pl. Wysoka jakość oferowanych pojazdów jest w tym przypadku potwierdzona certyfikatem DEKRA. Ceny używanych aut poleasingowych stanowią średnio 20-30% kwoty wyjściowej, kiedy pojazd był wydawany przez salon samochodowy.

Jak wybrać firmowe auto poleasingowe, aby nie żałować zakupu?

Szukasz porad, czym się kierować w trakcie poszukiwać poleasingowego pojazdu dla swojej firmy? W pierwszej kolejności sprawdź historię auta oraz jego stan techniczny. To podstawa, aby wybrać perfekcyjny samochód, który nada się do bezproblemowego użytkowania przez kolejne lata.

Parametry, które warto uwzględnić przed podjęciem ostatecznej decyzji o leasingu auta z drugiej ręki to:

Koszty finansowania – przed podpisaniem umowy z leasingodawcą dokładnie sprawdź warunki umowy, wartość opłaty wstępnej, kwotę wykupu oraz miesięczną ratę.

– przed podpisaniem umowy z leasingodawcą dokładnie sprawdź warunki umowy, wartość opłaty wstępnej, kwotę wykupu oraz miesięczną ratę. Marka i model pojazdu – to kluczowy parametr w sytuacjach, kiedy przedsiębiorca chce nabyć poleasingowe auto mieszczące się w firmowym budżecie. Modele marek premium, nawet w opcjach poleasingowych wciąż bywają kosztowną inwestycją.

– to kluczowy parametr w sytuacjach, kiedy przedsiębiorca chce nabyć poleasingowe auto mieszczące się w firmowym budżecie. Modele marek premium, nawet w opcjach poleasingowych wciąż bywają kosztowną inwestycją. Typ nadwozia – wbrew pozorom to istotny parametr determinujący opłacalność zakupu poleasingowego auta. W firmach najczęściej sprawdzają się auta typu sedan i hatchback, choć coraz częściej można spotkać się z zastosowaniem miejskiego SUV-a na potrzeby przedsiębiorstwa.

– wbrew pozorom to istotny parametr determinujący opłacalność zakupu poleasingowego auta. W firmach najczęściej sprawdzają się auta typu sedan i hatchback, choć coraz częściej można spotkać się z zastosowaniem miejskiego SUV-a na potrzeby przedsiębiorstwa. Rok produkcji i przebieg – te czynniki mocno rzutują na cenę pojazdu poleasingowego. Wiek samochodu to najczęściej nie więcej niż 3-5 lat, natomiast przebieg będzie zależny od sposobu eksploatacji auta w przeszłości. Im więcej kilometrów na liczniku samochodowym, tym niższa będzie jego cena, ale też nieco większe ryzyko ewentualnych usterek.

Zgodnie z umową leasingową wszelkie naprawy, usterki oraz kolizje drogowe muszą być zgłaszane firmie leasingowej. To oznacza, że zakup auta po zakończonej umowie z poprzednim właścicielem jest bezpieczny, szczególnie jeśli decydujesz się na pojazdy dostępne na stronie mAuto.

Dlaczego warto wziąć używany samochód w leasing?

Jest mnóstwo powodów, dla których warto zdecydować się na zakup poleasingowego auta dla swojej firmy. To przede wszystkim szansa na ograniczenie wydatków związanych z nabyciem pojazdu – nawet do kilkudziesięciu procent w stosunku do nowego auta z salonu. Co więcej, w ofercie na stronie mAuto znajdziesz setki poleasingowych samochodów w doskonałym stanie. Nie musisz więc martwić się o stan techniczny i sprawność systemów zamontowanych w pojeździe.

Oszczędności zauważysz przede wszystkim na etapie podpisywania umowy finansowania poleasingowego pojazdu. Kontynuując umowę leasingu, możesz skorzystać z oferty z zerową wpłatą wstępną, okresem spłaty nawet do 60 miesięcy, a także niskim wykupem już od 1% wartości pojazdu.

Naprawdę warto pomyśleć o nabyciu auta poleasingowego – to ogromne oszczędności dla przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz mieć pewność, że kupujesz sprawdzony pojazd, wybierz model z oferty mAuto i ciesz się bezawaryjną jazdą przez kolejne lata eksploatacji przedmiotu leasingu.