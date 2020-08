Wycieczki do Meksyku – luksusowe podróże z CARTER®

Istnieje pewne miasteczko, zwane San Cristobal de las Casas, które jest zaczarowane. Miasto znajdujące się w urokliwym stanie Chiapas, jest jednym ze 121 „pueblos mágicos”, czyli magicznych miasteczek Meksyku, pomysł został zainicjowany przez meksykański rząd, a ich liczba stale rośnie. San Cristobal de Las Casas to jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc Meksyku. Zachwyca swoją kolonialną architekturą, kamienistymi zaułkami, wszechobecnymi kolorami, a także lokalną gastronomią, czy muzyką słyszaną na ulicach. San Cristobal de las Casas rozkochuje w sobie ludzi od pierwszego wejrzenia. Jeśli jednak istnieje miejsce, w którym znajduje się wszystko – pojawia się Oaxaca. Poza tym, że nazwa stanu, to jeszcze jego stolica. Jest to region w Meksyku wciąż nie do końca odkryty przez europejskich odwiedzających, ale ze swoimi atrakcjami dąży do tego, by stać się jednym z najbardziej pożądanych kierunków na świecie.

Oaxaca jest kulturalną stolicą kraju – to tutaj odbywają się najważniejsze festiwale typu Guelaguetza, tutejsze jedzenie i alkohole uznawane są za gourmet w skali kraju, to tutaj grupy etniczne mówią w 16 różnych językach, a dostęp zarówno do gór, jak i Oceanu Spokojnego z niebiańskimi plażami z najwyższymi na świecie falami, umożliwia spędzenie prawdziwie boskich wakacji w Meksyku. Jeśli potrzebują Państwo czegoś więcej, niż tylko rajskich wakacji nad wodą, przedstawiamy prawdziwy cud natury, a jego wartość podwyższa fakt, że jest tylko jedną z dwóch takich atrakcji na świecie – Hierve el Agua. Określane jest zasłużonym mianem najdziwniejszego wodospadu świata, a wszystko to za sprawą spetryfikowanych formacji skalnych, które wyglądają jak kaskady wody. To miejsce magiczne, niezwykłe, ukazujące kreatywność i potęgę Matki Natury.