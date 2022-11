Wygoda, szyk, oryginalność – czym się kierować wybierając strój do pracy?

Dress code w miejscu pracy

W pewnych miejscach trudno o swobodę, jeśli chodzi o wybór stroju. W wielu firmach, w biurze czy korporacji dress code z góry narzuca personelowi zasady dotyczące ubioru. Niemniej jednak nie zawsze musisz stawiać na bezkształtną czarną garsonkę i spodnie w kant o prostym kroju. Równie profesjonalnie, a zarazem kobieco będziesz wyglądała, jeśli postawisz na spódnice do pracy o kroju ołówkowym. Jeśli chcesz wydłużyć nogi i ukryć brzuszek, postaw na model z wysokim stanem. Pięknie będzie się komponowała z białą dopasowaną bluzką z kołnierzykiem lub w połączeniu z prostym topem i pudełkową marynarką. Do tego para klasycznych szpilek lub jeśli cenisz sobie wygodę czółenek na słupku i stylizacja do pracy gotowa.

Dobrym wyborem na zimę będzie też kaszmirowy sweter z dekoltem w serek w połączeniu z parą spodni typu cygaretki. To tej stylizacji możesz wybrać klasyczne buty na obcasie lub wiązane buty typu jazzówki. W chłodniejsze dni dobierz do tego wiązany w pasie płaszcz typu trencz. Takie połączenie to klasyka, która nigdy nie wyjdzie z mody.

Praktyczny strój do pracy

W wielu pracach liczy się wielozadaniowość. Jeśli Twój zawód wymaga od Ciebie wielu aktywności i masz czasu martwić się złamanym obcasem czy oczkiem w rajstopach, konieczne jest postawianie na wygodny strój. Nie znaczy to jednak, że musi być nudny i niekobiecy. Doskonałym rozwiązaniem w takim przypadku będzie sukienka sportowa. Możesz wybierać spośród różnych długości i fasonów, więc to uniwersalne rozwiązanie na wszystkie pory roku.

Na lato wybierz model z dresowej tkaniny przed kolano z krótkim rękawem i kapturem. Takie wygodne sukienki do pracy będą dobrze wyglądać zarówno z parą trampek, jak i lekkich sandałków na płaskim obcasie. To tego mały skórzany plecak lub torba tupu listonoszka i modna oraz wygodna stylizacja do pracy gotowa. W chłodniejsze miesiące wybierz sukienki do pracy o dłuższym kroju, najlepiej z ocieplanego materiału. Dobrze sprawdzą się modele z długim rękawem i golfem, które sprawią, że będzie czuć się ciepło i przytulanie. Nie może obyć się także bez pary dzianinowych legginsów lub grubych rajstop. Jeśli chcesz optycznie wyszczuplić nogi, wybierz ciemne kolory dolnej części garderoby. Do takiej stylizacji świetnie sprawdzi się sportowa kurtka puchowa oraz buty typu emu.

Inną ciekawą propozycją dla Pań ceniących sobie wygodę w miejscu pracy, są kombinezony dresowe. To doskonałe rozwiązanie na dni, gdy nie masz pomysłu, w co się ubrać. Zamiast dobierać bazę stylizacji i pasujący top, wybierz wygodny kombinezon z wiązaniem w talii, który będzie świetnie komponował się ze sportowym obuwiem i plecakiem czy luźną torbą typu shoper.

Strój, który wyraża Ciebie

Jeśli w Twoim zawodzie liczy się przede wszystkim kreatywność, nie może jej zabraknąć także doborze w Twoim stroju. W takich przypadkach warto eksperymentować i wypróbować najnowsze trendy. Latem włóż sukienkę z szerokim pasem o kroju kimona w kwiatowe lub geometryczne motywy. Będzie świetnie komponowała się z sandałkami na koturnie i plecioną torbą. Dobrym wyborem będzie także monochromatyczny zestaw złożony z topu, dopasowanej marynarki i rozszerzanych spodni typu dzwony. To tego para klasycznych szpilek, kopertówka i profesjonalny oraz designerski look gotowy. Zimą postaw na wzorzysty kardigan, pod który włóż cienki golf z długim rękawem. Do tego jeansy z prostą nogawką oraz wiązane botki. To doskonałe połączenie mody i wygody!

