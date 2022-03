Wykładziny podłogowe – doskonały wybór do biura i domu

Ekspert z Katowic: walory wykładzin podłogowych

W salonie meblowym w Katowicach można kupić różne rodzaje wykładzin biurowych. Wszystkie one prezentują się równie atrakcyjnie co dywany, jednak posiadają zdecydowanie więcej zalet. Dobrej jakości wykładziny podłogowe produkowane są z surowców antybakteryjnych (są odporne również na rozwój roztoczy i innych alergenów), co ma ogromne znaczenie zarówno w biurze jak i w domu (zwłaszcza, gdy nasi domownicy mają skłonności do alergii). Bez problemu kupimy także wykładzinę wodoodporną, która jest trudna do przecenienia zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym w biurach.

Wykładziny stanowią znakomitą izolację akustyczną, są wykonane z materiałów łatwych do utrzymania w czystości, dają niespotykany komfort chodzenia.

Przedsiębiorcy mogą kupić do swoich biur wykładziny o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, których struktura nie ulegnie zmianie nawet gdy będziemy przez długi czas chodzić po nich w butach na wysokim obcasie.

Jakie są rodzaje wykładzin?

Współcześnie w sprzedaży dostępne są wykładziny dywanowe i wykładziny elastyczne. Do biur często wybierane są wykładziny elastyczne, gdyż są one wyjątkowo łatwe w czyszczeniu. Są one dostępne w rozmaitych wzorach i kolorach. Elastyczne wykładziny dzielimy na kauczukowe, korkowe, gumowe, a także wykonane z PCV.

Do pomieszczeń charakteryzujących się dużą wilgotnością wybiera się najczęściej wykładziny elastyczne z PCV. Ich walorem jest też odporność na uszkodzenia mechaniczne. Elastyczne wykładziny sprawdzają się szczególnie dobrze w firmach, w których pracownicy przechodzą bezpośrednio z części produkcyjnej do części biurowej.

Wykładziny dywanowe posiadają wysokie walory estetyczne. Sprawdzają się one przede wszystkim w mniej eksploatowanych pomieszczeniach. Wybór takiej wykładziny sprawia, że wnętrze staje się bardziej przytulne. Ekspert z Katowic radzi, żeby kupując wykładzinę dywanową wziąć pod uwagę zarówno jej wierzchnią warstwę, jak i podkład. Podkład może być wykonany z surowców naturalnych (przykładem może być tu juta) lub syntetycznych (filc, juta lateksowa, pianka syntetyczna).

Wysokiej jakości wykładziny dywanowe są dostępne w rolce, ewentualnie w płytkach (zazwyczaj mają one wymiary 50 cm na 50 cm). Niewątpliwą zaletą wykładziny w płytkach jest fakt, że możemy bez problemów wymienić uszkodzone jej fragmenty.

To czy wykładzina podłogowa będzie nam służyć zależy przede wszystkim od surowców, które zostały użyte do jej wykonania. Przykładowo wykładzina wełniana jest miękka, elastyczna, dobrze wycisza pomieszczenie, jednocześnie możemy mieć problemy z utrzymaniem jej w czystości.

Wykładziny podłogowe – jak wybrać najlepszy kolor?

Wybierając wykładzinę podłogową warto jest dobrze zastanowić się nad kolorystyką. W większości biur (a także prywatnych mieszkań) sprawdzą się wykładziny podłogowe w neutralnych kolorach (popularne są zwłaszcza szarości i beże). Jeżeli zależy nam, żeby pomieszczenie miało oryginalny wygląd, możemy zdecydować się na wykładzinę zieloną. W dużych, nowoczesnych wnętrzach bardzo efektownie będzie prezentowała się wykładzina czarna. W biurowych strefach relaksu i wypoczynku często stosowane są wykładziny w odważniejszych, intensywnych kolorach (na przykład czerwieni lub różu).

