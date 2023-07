Wynajem kampera czy przyczepy kempingowej na wakacyjny wyjazd?

Popularność kamperów rośnie z roku na rok, ponieważ zapewniają komfortową podróż. Możemy wybrać się na wymarzony urlop po Polsce, a nawet i Europie. Jesteśmy niezależni i nic nas nie ogranicza. Wystarczy tylko wynająć pojazd w przystępnej cenie i wyruszyć w drogę nad polskie morze, jezioro, góry czy do Hiszpani, Francji, na Majorkę, Cypr. Wystarczy zaplanować objazdowe wakacje, podczas których odwiedzimy przepiękne i nieznane miejsca. Kamper ułatwia wycieczkę, ponieważ jest w pełni wyposażony, więc nie musimy szukać noclegów, a nawet restauracji, bo mamy wszystko w samochodzie. To pozwala sporo zaoszczędzić, biorąc pod uwagę ceny w kurortach.

Możemy wybrać się również przyczepą kempingową, ale nie zapewni nam takiego komfortu co kamper, chociażby w sprawach związanych z zapleczem sanitarnym i gastronomicznym. Poza tym przyczepy kempingowe mogą stacjonować tylko na polach kempingowych, gdzie mamy dostęp do źródła energii i wody. Inny jest też komfort podróżowania. Nowe kampery mają np.: skrzynię i klimatyzację manualną, komputer pokładowy, wielokierunkową regulację foteli w szoferce, obracane fotele przednie w kierunku stolika, czujniki cofania, elektryczne sterowane, kamera cofania, podgrzewane lusterka kierowcy, światła w technologii LED.

Wynajem kamperów Panama, Hawana i Tropicana

Wypożyczenie kampera jest doskonałą opcją, podczas planowania urlopu. Do wyboru są różne modele, dlatego powinniśmy zastanowić się, jaki będzie odpowiedni dla naszej rodziny. Możemy wynająć model kampera: Panama, Tropicana lub Hawana. W każdym samochodzie jest część mieszkalna, sypialnia, łazienka i kuchnia oraz wyposażenie dodatkowe/rekreacja. Na wyposażeniu każdego pojazdu są: wygodne łóżka, stolik składany, toaleta przenośna Thetford C403, umywalka, lustro, prysznic. W kuchni Są: kuchenka dwupalnikowa z pokrywą szklaną i zlewem, lodówka z zamrażalnikiem, szuflady, szafki i ekspres do kawy.

W skład wyposażenia wchodzą również: czajnik elektryczny, garnki, patelnia, kubki, osuszacz, deska do krojenia, wiaderko. Kampery posiadają także: gazowy grill na kartusze, stolik i krzesła turystyczne, najazdy poziomujące, kamizelki, hulajnogę elektryczną, rower, kajak, zestaw do badmintona, bezpieczniki, gaśnicę, apteczkę, węża do nabierania wody oraz przewód i przedłużacz do prądu. Na podłodze jest wykładzina dywanowa, w oknie bocznym oraz drzwiach żaluzje, a w dachowym moskitiera.

Wypożyczalnia kamperów

Klient, który chce skorzystać z usług wypożyczalni kamperów musi mieć ukończony 23. rok życia, prawo jazdy kategorii B (3 lata) oraz dowód osobisty. Jeśli chodzi o wynajem camperów dla firm, wymagany jest wyciąg z KRS czy CEiDG. Klient podpisuje umowę na wynajem kamperów, po zapoznaniu się z regulaminem. Wynajem pojazdów kempingowych następuje na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego i kompletu dokumentów: dowodu rejestracyjnego, polisy, instrukcji, kompletu kluczyków.

Na życzenie, wynajmujący może dostarczyć samochód pod wskazany adres, co wiąże się z dodatkowymi kosztami transportu. Kampery dostępne są w przystępnej cenie i bez limitu kilometrów. Jeśli interesuje nas wynajem kampera, pamiętajmy, że cena zależy od modelu pojazdu oraz okresu wypożyczenia samochodu. Najemca otrzymuje samochód czysty z zewnątrz i posprzątany wewnątrz, z pełnym zbiornikiem paliwa oraz z czystą toaletą. Podczas oddawania, wynajmujący wymaga zwrotu w takim stanie, w jakim wydał pojazd. Wynajem kamperów wymaga również umycia sprzętu, mebli, naczyń oraz wyprania pościeli i wykładziny. Podobnie jest w przypadku wypożyczania przyczep kempingowych.

Samochód kempingowy, kampery – wynajem

Samochód kempingowy, czyli kamper służy do transportu osób i bagaży. Można nim przewozić również zwierzęta, pamiętając o tym, że bierzemy odpowiedzialność za swojego pupila. Jeśli spowoduje szkody, będziemy musieli ponieść dodatkowe koszty. Kamper jest to doskonałym pojazdem, bo można w nim mieszkać, niezależnie od miejsca pobytu. Podróżowanie kamperem jest komfortem zarówno dla pasażerów, jak i samego kierowcy. Warto posiadać tego rodzaju auto, bo można nim w dowolnej chwili wyjechać na urlop czy kilkudniowy weekend.

Nie mogąc sobie pozwolić na zakup, jest możliwość wynajęcia kampera, pamiętając, by dużo wcześniej dokonać rezerwacji drogą telefoniczną lub elektroniczną. To daje pewność, że auto będzie do naszej dyspozycji w danym terminie. Należy też uiścić opłatę rezerwacyjną w wysokości 30%, od ustalonej kwoty, ale jest zaliczana na rzecz kosztu wynajmu. Wypożyczenie kampera jest opłacalną usługą, ponieważ nie płacimy za noclegi w hotelach, pensjonatach czy na prywatnych kwaterach oraz za posiłki, a jak wiemy ceny, szczególnie za granicą są bardzo wysokie. Wakacyjny wyjazd z pewnością będzie należał do najbardziej udanych, gdy zostanie odpowiednio zaplanowany.