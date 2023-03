Profesjonalne wyposażenie przedszkola

Przy wyposażaniu szkół i przedszkoli liczy się przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dzieci. Szczególnie należy dokonywać przemyślanego wyboru, kiedy projektujemy przestrzeń dla maluszków w wieku przedszkolnym. Zarówno meble jak i reszta wyposażenia nie może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci.

Warto jest wyznaczyć odpowiednie części dostępnej przestrzeni, gdzie będzie panował podział na ich funkcję. Np. strefa zabaw może zawierać mniejsze elementy, jednak dostęp do niej powinien odbywać się jedynie pod okiem opiekuna. Miejsce do wspólnych zabaw dobrze jest żeby było jasne oraz przestronne dając dzieciom swobodę w jego użytkowaniu.

Dla aranżacji przedszkola idealnie sprawdzi się zastosowanie różnych kolorów oraz ozdób czy detali w kwiaty oraz zwierzęta. Dobrym rozwiązaniem są pastelowe barwy, które z jednej strony rozświetlają pokoje, a z drugiej nie są zbyt intensywne dla wzroku. Pomieszczenia powinny być jak najprzyjemniejsze i kojarzyć się dziecku pozytywnie. Odbiór przestrzeni ma również bardzo duże znaczenie w chęci powrotu do przedszkola. Wesołe przedszkole będzie miejscem, w którym dziecko będzie zbierało pozytywne doświadczenia i piękne wspomnienia.

Meble idealne dla dzieci

Małe dzieci są w jeszcze większym stopniu narażone na wszelkie urazy, ponieważ większość z nich pozostaje w nieustannym ruchu. Zarówno podczas zabaw jak i zwykłego przemieszczania więcej uwagi poświęcają skakaniu i bieganiu.

Żeby zapewnić bezpieczne otoczenie należy przede wszystkim zakupić meble, które będą pozbawione ostrych kątów oraz krawędzi. Najlepsze są zaokrąglone końce, które są otaczane wypukłą powłoką. W tym przypadku panuje zasada, im mniej wystających elementów tym lepiej. Kolejną cechą mebli dla dzieci jest ich niezawodna stabilność, która uchroni przed upadkami.

W zależności do tego pod jaką grupę wiekową organizujemy pomieszczenie, mogą w nich zostać wprowadzone stoły i ławeczki do pracy w pozycji siedzącej, np. warsztatów plastycznych lub wspólnego projektowania. Wówczas każdy z mebli musi być dostosowany do wysokości małego użytkownika. Mimo małych gabarytów należy pamiętać, że każdy z nich musi być wytrzymały.

Meble dostosowane do przedszkola muszą być sprawdzone pod kątem wytrzymałości. Powinniśmy zakładać, że mali bywalcy będą próbować je testować na różne sposoby. Im większe rozmiary tym musi być 100% pewność, że np. regał z ksiażkami nie ma prawa się przewrócić bądź zawalić pod ciężarem.

Zabawki edukacyjne i pomoce dydaktyczne

W przedszkolu powinny znaleźć się rzeczy przyjazne dzieciom, dzięki którym będą mogły poznawać i rozwijać swoje pasje, ale też bawić się.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem są wszelkie sensoryczne zabawki, które angażują różne zmysły w czynności i rozwijają wyobraźnię. Swoimi kształtami oraz teksturami pobudzają w sposób naturalny ciekawość i automatycznie zachęcają do interakcji.

Warto jest zainwestować w produkty, które pozwalają na zabawę w grupie, mogą to być mini place zabaw bezpieczne do wewnętrznego użytku lub pakiety doświadczalne, w którym mali naukowcy mogą przeprowadzać eksperymenty.

Zabawki z powodzeniem mogą łączyć w sobie funkcje dydaktyczne. Jeżeli tylko będą przedstawione w ciekawy sposób, to nauka będzie bardziej kojarzona z rozrywką, a dzieci same będą dążyć do rozwoju. Wyposażenie przedszkola oprzyj o akcesoria, które zamienią Twój lokal w przyjazną dzieciom krainę.