Odlewy żeliwne można spotkać praktycznie wszędzie - od wielkich części maszyn ważących kilka ton, przez domowe grzejniki i ławki parkowe, po niewielkie elementy silników. W niniejszym tekście opowiemy pokrótce, jak wygląda proces produkcji odlewów żeliwnych, jakie rodzaje żeliwa są wytwarzane i co powstaje z niego najczęściej.

Jak powstaje żeliwo przemysłowe?

Żeliwo jest po prostu stopem żelaza i węgla (gdzie domieszka węgla ma zmienne proporcje w zakresie 2,11-6,67%). Węgiel ma najczęściej postać grafitu, ale wykorzystuje się tutaj także cementyt - zależnie od przyjętej metody chłodzenia stopu. Właściwości żeliwa można modyfikować, dodając doń w trakcie produkcji m.in. krzemu, manganu lub fosforu.

Stop ten jest wytwarzany w specjalnych piecach zwanych żeliwiakami. Powstały w ich wnętrzu płynny materiał przelewany jest do form odlewniczych stworzonych według projektów dobranych do potrzeb klienta. Po ostygnięciu odlewy przechodzą obróbkę mechaniczną (szlifowanie) celem usunięcia ostrych krawędzi, pozostałości formy i wygładzenia powierzchni. Następnie gotowe odlewy podlegają sezonowaniu, które pozwala wyeliminować wewnętrzne naprężenia materiału, mogące prowadzić do odkształceń w trakcie użytkowania produktu.

Tak pokrótce można podsumować produkcję odlewów żeliwnych. Oczywiście proces ten jest w rzeczywistości bardziej złożony, a jego dokładny przebieg będzie się różnił w zależności od tego, jakie wyroby żeliwne mają powstać i jaki materiał został wykorzystany.

Rodzaje żeliwa i przykłady jego zastosowania

Można wyróżnić przynajmniej kilka stopów żeliwnych, w zależności od składu mieszanki. Najbardziej podstawowa klasyfikacja dzieli je na trzy rodzaje - żeliwo szare (węgiel ma postać grafitu), białe (wykorzystujące bardziej kruchy i gorzej obrabialny cementyt) i stopowe (wzbogacone o różne dodatki, nadające mu np. właściwości kwasoodporne lub żaroodporne).

Wyróżnia się kilka rodzajów żeliwa szarego, zależnie od postaci grafitu. Przeważnie są to:

szare zwykłe - wykorzystujące grafit w postaci różnych rozmiarów płatków;

żeliwo sferoidalne - wykorzystuje grafit sferoidalny, o kształcie zbliżonym do kuli;

ciągliwe - zawiera dodatek tzw. grafitu kłaczkowego.

Przykładowe zastosowania różnych typów żeliwa przedstawiają się następująco: