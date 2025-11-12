Wysoka wygrana na Lubelszczyźnie!

Losowanie Eurojackpot z 11 listopada 2025 roku okazało się wyjątkowo szczęśliwe dla mieszkańca Lubelszczyzny.

W Puławach padła wygrana w wysokości 538 517,70 zł!

Szczęśliwy kupon został wysłany w kolekturze LOTTO przy ul. Wojska Polskiego 1. To właśnie tam gracz, który zdecydował się spróbować swojego szczęścia, trafił w zwycięskie liczby i już wkrótce odbierze swoją wygraną.

– Takie wiadomości zawsze cieszą, zwłaszcza gdy szczęście dopisuje naszym lokalnym graczom! – komentują przedstawiciele LOTTO.

To kolejny dowód na to, że warto grać – szczęście może uśmiechnąć się w każdej chwili i w każdym miejscu.

Gratulujemy zwycięzcy z Puław! 👏

A wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w grze o miliony, LOTTO zaprasza do swoich punktów stacjonarnych oraz do gry online – na stronie www.lotto.pl i w aplikacji mobilnej.