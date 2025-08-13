WYSPY Park Rozrywki w Stężycy - sprawdź, co na Ciebie czeka

WYSPY, czyli Park Rozrywki w Stężycy jest malowniczo położony, wraz z kompleksem Wyspa Wisła tworzy prawdziwą enklawę dla rodzin. Znajdziesz tu wszystko, czego możesz chcieć, by spędzić najlepszy czas z rodziną. Zacząć należy od tego, że jest to miejsce emanujące spokojem i pozytywną energią, idealne na odpoczynek i relaks, pełne zieleni, położone przy naturalnie pięknej, szerokiej rzece. Atrakcje zaczynają się jeszcze przed wejściem do Parku: lody, rowerki wodne, plaża, boisko do siatkówki i restauracja serwująca pyszne dania. Po przejściu mostu wkraczamy do magicznego świata spełnionych dziecięcych marzeń. Obok wejścia do parku od razu naszym oczom ukazują się kolorowe i szalone karuzele. Następnie zależnie od tego, którą ścieżkę wybierzemy, czeka nas inna przygoda. Możemy wejść do świata mitologii słowiańskiej, odwiedzić olbrzyma Śpika lub dać się zamknąć w bańce mydlanej. Wiadrogród, skoczny wulkan, eksperymentatorium, kurhan, chata starej zielarki, chatka Striboga, fabryka pisaku i wody, siatka figlarka, trafianki… to miejsca, które po prostu trzeba odwiedzić i przekonać się na własnej skórze ile dają radości, bo ciężko jest je opisać słowami tak, by oddać ich ducha. Idealne połączenie zabawy na świeżym powietrzu, radości z ruchu i dziecięcej radości.

A to jedynie część atrakcji. Odwiedź Park, by poznać je wszystkie i przekonać się, która najbardziej Ci się spodoba!

Jedno jest pewne, jeden dzień to stanowczo zbyt mało, by nacieszyć się wszystkimi atrakcjami, które czekają na nas w Parku Rozrywki WYSPY w Stężycy. I jak mówią pracownicy Parku, „Atrakcji, zakamarków i ciekawostek w nich ukrytych jest tyle, że, jesteśmy przekonani, że nawet stali bywalcy Parku Rozrywki WYSPY przy każdej wizycie odnajdą nowe, fascynujące miejsca”.

Park Rozrywki Stężyca to idealne miejsce na rodzinny dzień, dzieci wybiegają się do woli,rodzice odpoczną wśród zieleni, a wspomnienia zostaną na długo.

Park WYSPY jest otwarty od czwartku do niedzieli w godz. 10:00–18:00.

Bilety kupisz na miejscu lub przez internet: 👉 www.wyspy.com.pl/bilety

Co mówią odwiedzający?

„Świetne miejsce! Nasze dzieci nie chciały wracać do domu. Polecam każdej rodzinie z całego serca!”

„Duża przestrzeń, zieleń i mnóstwo atrakcji – w końcu park, w którym każdy znajdzie coś dla siebie!”

Nie planuj weekendu w mieście – na Wyspach zabawa trwa w najlepsze!

Do zobaczenia w Stężycy – miejscu, gdzie zaczyna się prawdziwa, rodzinna przygoda.