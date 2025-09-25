Wystartowała Złota Loteria Stokrotki!

Miliony nagród czekają na uczestników Złotej Loterii Stokrotki. Zdrapki, pod którymi ukryto atrakcyjne bonusy, można zdobywać i odkrywać w aplikacji mobilnej Nasza Stokrotka. W loterii dostępne są trzy typy zdrapek: Zdrapki za Zakupy, Extra Zdrapki oraz Zdrapki Codzienne. Co ważne – zarówno Zdrapki za Zakupy, jak i Extra Zdrapki zawsze wygrywają! W ten specjalny sposób Stokrotka nagradza swoich klientów. Zdrapki w Złotej Loterii przyznawane będą od 25 września do 22 października 2025 roku.

Aby wziąć udział w loterii, należy w okresie trwania akcji zrobić zakupy w sklepach Stokrotka, korzystając z aplikacji mobilnej Nasza Stokrotka. Za każde wydane 50 zł[1] klient otrzymuje jedną Zdrapkę za Zakupy. W ciągu jednego dnia można zdobyć ich maksymalnie 10. Dodatkowo kupując odpowiednią liczbę specjalnie oznaczonych produktów, uczestnik może otrzymać Extra Zdrapkę. W aplikacji dostępna jest również Zdrapka Codzienna, która przyznawana jest za samo wejście do aplikacji Nasza Stokrotka – aktywna jest do końca danego dnia. Pierwszą Zdrapkę Codzienną można odebrać po dokonaniu pierwszych zakupów z użyciem aplikacji za kwotę minimum 50 zł[2].

Nagrodą główną w nowej akcji Stokrotki jest samochód Hyundai Tucson SUV. Będzie on losowany na zakończenie loterii spośród wszystkich odkrytych Zdrapek za Zakupy i Extra Zdrapek. Losowanie odbędzie się 28 października 2025 roku. W Złotej Loterii Stokrotki wygrać można również 10 telewizorów Xiaomi TV S mini 55 ", 10 smartwatchy Xiaomi Watch S4 Silver, 10 aparatów Instax Mini 12 oraz 100 kart o wartości 500 zł każda do wykorzystania w sklepach Stokrotka. Na uczestników loterii czekają również inne nagrody – produkty dostępne za 1 grosz oraz Płatki, które można wymieniać w aplikacji na artykuły w obniżonych cenach. Wszystkie nagrody – z wyjątkiem samochodu Hyundai Tucson SUV, będącego nagrodą główną, ukryte są w zdrapkach dostępnych w aplikacji Nasza Stokrotka.

– W Stokrotce konsekwentnie rozwijamy naszą aplikację mobilną, aby zapewniać klientom nie tylko wygodne zakupy w atrakcyjnych cenach, ale też dodatkowe korzyści. Nasza Stokrotka to program stworzony z myślą o realnych benefitach dla użytkowników. Dlatego regularnie wzbogacamy go o nowe funkcje i akcje specjalne. Złota Loteria to przykład inicjatywy, która nie tylko uatrakcyjnia codzienne zakupy, ale też daje realną szansę na wygranie wartościowych nagród – mówi Daria Raganowicz, menadżer ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

Organizatorem Złotej Loterii Stokrotki jest Grzegrzółka Loterie Sp. z o.o. Szczegóły i regulamin loterii dostępne są w aplikacji Nasza Stokrotka, na stronie grzegrzolka.com oraz www.stokrotka.pl/oferta/konkursy-i-loterie/zlota-loteria-stokrotki/. Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, posiadających aktywne konto w aplikacji Nasza Stokrotka. Sprzedaż promocyjna trwa od 25.09.2025 r. do 22.10.2025 r. Zdjęcia nagród są poglądowe, szczegółowa specyfikacja nagród dostępna jest w regulaminie.

[1] Od momentu startu Loterii, po wcześniejszej akceptacji regulaminu. Obowiązują wyłączenia zgodnie z regulaminem.

[2] Od momentu startu Loterii, po wcześniejszej akceptacji regulaminu. Obowiązują wyłączenia zgodnie z regulaminem.