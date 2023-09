Wystawa i Targi Zoologiczne ZOOPARK – zobacz atrakcje!

Fundacje i stowarzyszenia

ZOOPARK to nie tylko świetna zabawa, ale również okazja do tego, by zrobić coś naprawdę dobrego. Na wydarzeniu pojawią się zwierzęta z zaprzyjaźnionych schronisk, Fundacji Epicrates oraz Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE. Wszyscy zainteresowani będą mogli wesprzeć zwierzaki finansowo i otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące adopcji pupila. Wolontariusze będą udzielać porad prawnych z zakresu ochrony praw zwierząt, dobrostanu zwierząt różnych gatunków oraz opowiedzą o problematyce bezdomności psów i kotów.



Zajęcia edukacyjne / strefa dmuchańców

ZOOPARK to świetna okazja by dowiedzieć się coś więcej na temat różnych gatunków zwierząt oraz ich środowiska naturalnego. Wystawa daje możliwość bezpośredniego obcowania ze zwierzętami, co może pomóc zrozumieć ich potrzeby i zachowanie. Dla dzieci to szansa na aktywne uczestnictwo, interakcję i naukę przez zabawę w specjalnie przygotowanych kącikach edukacyjnych. Dodatkowo nie małą atrakcją będzie wielka bezpłatna strefa dmuchańców dla dzieci oraz kąciki plastyczne.

Nie masz jeszcze biletu? Kup taniej w przedsprzedaży >>> https://bit.ly/Zoopark23_bilety

Bilety w niższych cenach są dostępne tylko do 2 października do godz.23:59

Lubelska Wystawa Zoologiczna ZOOPARK:

Kiedy: 7-8 października 2023

Godziny otwarcia: sobota 10:00 – 18:00 / niedziela 9.00-17.00

Gdzie: Targi Lublin, ul. Dworcowa 11