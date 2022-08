Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Dołącz do grona naszych studentów!

Zastanawiasz się co wyróżnia Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na tle innych uczelni?

Kreatywność

Młodzi ludzie mają coraz większe zapotrzebowanie na aktywność twórczą, czyli na kreatywność. Tylko taka postawa, która przełamuje schematy i stereotypy, pozwala osiągnąć sukces. Szkoła, która uczy szablonowego postępowania, nie przygotowuje do osiągnięcia sukcesu życiowego, w ciągle zmieniającym się świecie. Unikalna pod tym względem jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. U nas nieodłącznym elementem kształcenia jest wspieranie kreatywności. Nasi studenci ramach programu studiów, na zajęciach z „Technologii Kreatywności” kształtują i rozwijają swój potencjał osobisty.

Zajęcia praktyczne

Wyższa szkoła Przedsiębiorczości i Administracji jest uczelnią o profilu praktycznym. Oznacza to, że większość zajęć na każdym kierunku studiów, jest prowadzona w formach praktycznych, takich jak ćwiczenia, warsztaty i laboratoria. Naszymi wykładowcami są praktycy, osoby, które na co dzień zajmują się w pracy tym, co uczą w WSPA. Działamy w myśl zasady, że aktywność studenta w trakcie zajęć sprzyja przyswajaniu wiedzy. Ten proces wspomaga również zaangażowanie emocjonalne studenta, toteż nasi wykładowcy potrafią prowadzić zajęcia z zastosowaniem mnemotechnik, w twórczej atmosferze. Student wie, czego chce się nauczyć i potrafi docenić zaangażowanie wykładowcy oraz praktyczne formy nauczania, dlatego nauka u nas realizowana jest zgodnie z ideą tutoringu, czyli bliskiej relacji uczeń – mistrz. Sprzyja to nawiązywaniu bliskich relacji i przyswajaniu wiedzy.

Otoczenie społeczno-gospodarcze

Nauczanie praktyczne realizowane jest w oparciu o współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Pozytywny wpływ otoczenia przejawiać się może w skutecznym przekazywaniu informacji o zmieniających się potrzebach otoczenia społeczno-gospodarczego, bowiem rola otoczenia nie powinna być ograniczona jedynie do doradztwa, czy sugestii. Podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego wskutek współpracy z uczelniami w kamach konsultacji programów kształcenia, współrealizacji studiów dualnych, przyjęcia studentów na praktykę, prowadzenie zajęć na kierunkach o profilu praktycznym mają bezpośredni wpływ na proces kształcenia przyszłych pracowników.

Tworzenie programów studiów na kierunkach WSPA odbywa się we współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym przedsiębiorstwami, firmami, korporacjami, przedstawicielami administracji samorządowej, organizacjami pozarządowymi, konsulatami oraz organizacjami międzynarodowymi. Świadczy o aktualności treści programów studiów oraz ich zgodności z potrzebami rynku pracy. To otoczenie społeczno-gospodarcze wie, jakie są aktualnie potrzeby na rynku pracy i jak właściwie dostosować profil absolwenta uczelni do potrzeb pracodawców.

Umiędzynarodowienie

Nauki o zarządzaniu w badaniach dotyczących efektywności działań organizacji coraz częściej odwołują się do obszaru kulturowego, w którym zakłada się, że wielokulturowość staje się zwyczajnym, codziennym elementem życia każdej organizacji. Warto zaznaczyć, iż studenci w Lublinie stanowią ok. 20%: ogółu mieszkańców miasta. W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie studiuje znaczne grono studentów z przeszło 40 krajów.??? Jest to doskonała okazja nie tylko do zapoznania się z obcymi kulturami, ale przede wszystkim możliwość nawiązania nowych znajomości, przyjaźnie, a także podniesienia swoich kwalifikacji językowych.

Kształcenie na odległość

W obecnym czasie wartością szczególną Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest kształcenie studentów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczelnia ma własną platformę e-learningową, dzięki której przejście w tryb nauczania on-line, w dobie pandemii było możliwe bez przerywania ciągłości zajęć. Platforma umożliwia komunikowanie się wykładowcy ze studentami na żywo. Różnego typu materiały do zajęć, w formie tekstowej, graficznej, czy wideo są umieszczane na platformie, dzięki czemu student może korzystać z nich w dowolnym momencie. Zaliczenia, egzaminy, a nawet obrony prac dyplomowych są prowadzone w tym systemie z dużym powodzeniem.

Nasze kierunki studiów

Nasza szkoła ma do zaoferowania kierunki studiów, które pozwalają studentowi posiąść specjalistyczną wiedzę i osiągnąć sukces osobisty. Nasi absolwenci szybko, a często już podczas studiów podejmują działalność zawodową, ponieważ dzięki nabytym w trakcie studiów kompetencjom, potrafią kierować swoją karierą.

Prowadzimy studia na poziomie I i II stopnia oraz podyplomowe. Studia I stopnia trwają od 6 do 7 semestrów i pozwalają uzyskać tytuł licencjata lub inżyniera. W wypadku kierunku Architektura, który jest regulowany wytycznymi państwowymi, studia trwają 8 semestrów.

Studia I stopnia:

- Administracja;

- Architektura;

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna;

- Finanse i rachunkowość;

- Informatyka;

- Praca socjalna;

- Projektowanie wnętrz;

- Socjologia;

- Stosunki międzynarodowe;

- Transport;

- Zarządzanie.

Studia drugiego stopnia trwają najczęściej 3 lub 4 semestry i dają tytuł magistra, a co za tym idzie pełne wykształcenie wyższe.

Studia II stopnia:

- Administracja;

- Architektura;

- Informatyka;

- Zarządzanie;

- Socjologia.

Kształcimy także na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

Wiedza jest wartością trwałą i bez względu na okoliczności, to czego się nauczymy pozostaje naszą własnością na zawsze. Rozwój osobowości sprzyja wzrostowi poczucia własnej wartości i sprawczości, a to pozwala kształtować rzeczywistość na własnych warunkach. I tego życzymy naszym obecnym i przyszłym studentom w nachodzącym roku akademickim.

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2022-2023