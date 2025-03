XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

17 marca br. w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie odbyło się XX posiedzenie KM FEL 2021-2027. Członkowie Komitetu zapoznali się z aktualnym stanem wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz podjęli uchwały dotyczące kryteriów wyboru projektów.

- Dotychczas ogłosiliśmy 161 naborów o łącznej kwocie wsparcia UE wynoszącej ponad 7,2 mld zł, w tym 96 naborów w trybie konkurencyjnym oraz 65 naborów dotyczących projektów wybieranych w trybie niekonkurencyjnym. Zakończono przyjmowanie wniosków w 140 naborach, w ramach których wnioskodawcy złożyli 2 972 wnioski o dofinansowanie o łącznej kwocie wnioskowanego wsparcia wynoszącej ponad 8 mld zł. Instytucja Zarządzająca rozstrzygnęła 111 naborów, w ramach których podpisano 1 134 umowy o dofinansowanie, w których zakontraktowano ponad 5 mld zł, z czego 4,053 mld zł to wkład UE, co stanowi 40,34 % alokacji Programu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność i zaliczek przekazanych Beneficjentom wynosi około 1,3 mld zł, co stanowi prawie 13% alokacji UE w programie. Z kolei do Komisji Europejskiej certyfikowano kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą ponad 1 mld zł, co stanowi 8,52% alokacji Programu.



Do marca 2026 roku zaplanowano ogłoszenie 56 naborów o łącznej kwocie wsparcia wynoszącej blisko 2,2 mld zł – poinformował Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego.

Podczas obrad Członkowie KM FEL 2021-2027 przyjęli uchwały dotyczące propozycji zmiany kryteriów wyboru projektów dla 8 Działań: 6.1 Poprawa regionalnej dostępności transportowej (typy projektu nr 1-2), 8.5 Usługi społeczne (typy projektu nr 1 a-d, 2), 9.3 Wsparcie instytucji rynku pracy (typ projektu nr 3), 9.8 Aktywizacja zawodowa – projekty OHP (typ projektu nr 1), 11.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich (typ projektu nr 1), 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie (typ projektu nr 1), 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie (typy projektu nr 1-4), oraz 11.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów innych niż miejskie

(typ projektu nr 1).

Jednocześnie Członkowie KM FEL 2021-2027 przyjęli uchwały dotyczące propozycji kryteriów wyboru projektów dla 7 Działań: 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw (typ projektu nr 3), 3.6 Gospodarka odpadami w sektorze publicznym (typ projektu nr 2) – w zakresie projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny, dotyczącego przedsięwzięcia priorytetowego ujętego w Kontrakcie Programowym dla Województwa Lubelskiego pn. „Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych o wydajności do 10 ton na dobę”, 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa (typy projektu nr 5,6), 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej (typy projektu nr 3, 7), 10.1 Skuteczna edukacja (typ projektu nr 1), 10.6 Uczenie się osób dorosłych (typ projektu nr 2), 10.7 Budowanie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze edukacji (typ projektu nr 1).

Członkowie KM FEL zapoznali się także z założeniami projektu strategicznego wpisanego do Kontraktu Programowego dla Województwa Lubelskiego pn. Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych o wydajności do 10 ton na dobę w ramach Działania 3.6. Gospodarka odpadami w sektorze publicznym (typ projektu nr 2) programu FEL 2021-2027. Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych. W 2026 roku powstanie spalarnia odpadów medycznych i weterynaryjnych o wydajności do 10 ton na dobę. Budowa instalacji przyczyni się do uporządkowania i organizacji gospodarki odpadami z tej grupy na terenie województwa lubelskiego oraz zrealizowania celu zawartego w Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2028. Nowoczesna instalacja i jej prawidłowe rozmieszczenie w ujęciu regionalnym dodatkowo pozwoli na ograniczenie transportu w celu przestrzegania zasady bliskości. Miejscem realizacji projektu są tereny przyległe kopalni „Bogdanka”.