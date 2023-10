Yerba Mate El Pajaro na odchudzanie i nie tylko!

El Pajaro En Forma – yerba mate na odchudzanie

Specjalnym gatunkiem yerba mate, który będzie wspierał przy odchudzaniu, jest Yerba Mate El Pajaro En Forma. To paragwajska, mocniej pobudzająca yerba mate z dodatkiem ziół: wierzbówki, poprawiającej metabolizm i odświeżającej mięty, przeczyszczającego senensu, a całość okraszona jest delikatnym aromatem bananowym, łagodzącym smak. Tym samym, naturalna goryczka yerba mate nie jest tak bezkompromisowa i każda osoba zasmakuje w El Pajaro En Forma. Ta pyszna, pełna mocy, paragwajska yerba mate, ma właściwości rozluźniające mięśnie gładkie jelit, oczyszczające, poprawiając tym samym wchłanialność substancji odżywczych. Ponadto yerba mate powoduje uczucie sytości, więc zmniejsza możliwość podjadania w ciągu dnia!

Piękna sylwetka z Yerba Mate El Pajaro

Za wyborem El Pajaro, na swoją yerba mate w drodze do wymarzonej sylwetki, przemawia jeszcze fakt, że jest to w pełni ekologiczna i organiczna mate. Susz pochodzi z plantacji, na których nie używa się nawozów sztucznych, pestycydów, GMO, a uprawy przyczyniają się do odnowy Atlantyckiego Lasu Deszczowego. Dodatkowo, kupując Yerba Mate El Pajaro, wspieramy działania humanitarne. Przy dbaniu o własne zdrowie, możemy zatem pomóc w zrównoważonym rozwoju gospodarczym małego kraju w centrum Ameryki Południowej, kolebki yerba mate – Paragwaju oraz samej naturze. Wybór organicznego produktu zapewnia także najwyższą jakość surowca zielarskiego i tym samym – wysoką zawartość substancji czynnych, które to odpowiadają za działanie yerba mate. Z Yerba Mate El Pajaro En Forma, w smaczny i pełen dobrego samopoczucia sposób, zadbasz o swoją wagę, zbudujesz nowe nawyki i rozpoczniesz żywiołowy, energetyczny etap w swoim życiu! Po wszystkie mieszanki Yerba Mate El Pajaro i nie tylko, zapraszamy do sklepu internetowego YerbaMarket.com