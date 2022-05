Z dywanem przez historię. Czyli krótko o pierwszych dywanach

To na nich przyjmowano gości, spano, spożywano posiłki i spędzało się wspólny czas. Ze względu na szczególne właściwości, takie jak ochrona nie tylko przed zimnem, ale też kurzem i brudem, stały się niezwykle pożądanym przedmiotem. Dodatkowo łatwe w transporcie nie stanowiły wielkiego obciążenia dla ludów, którzy ciągle przemieszczali się z jednego miejsca do drugiego.

Współczesność i dywany. Do czego służą nam obecnie?

W dzisiejszych czasach dywany produkowane są masowo przez ogromne maszyny, jednak o ich jakość dbają ludzie, umiejętnie dobierając najlepsze materiały. Ich funkcja również uległa zmianie – obecnie dywany stanowią świetny dodatek do każdego wnętrza, uświetniając je swoją obecnością. Dzięki rozmaitym wzorom i kolorom, każdy powinien znaleźć coś, co pasuje do wystroju jego przestrzeni. Również wybór kształtów jest ogromny – można postawić na klasyczny, prostokątny dywan, albo skusić się na okrągły lub owalny. Przez stulecia nie zmienił się jednak materiał, który uznaje się za najlepszy do wykonywania z niego tych gustownych przedmiotów – wielu producentów, dbając o komfort i klasykę, skupia się na wytwarzaniu wełnianych dywanów. Ich zalety to miękkość i ochrona przed chłodem podłogi – cieszą również oko, będąc jednym z najbardziej ekskluzywnych dodatków, które można dodać do wystroju pomieszczenia.

Chcemy dywan, ale jaki? Porady odnośnie zakupu

Decyzja o kupieniu odpowiedniego dywanu może nieść za sobą niemałe rozterki. Ułatwić może to kilka elementów, na których należy skupić swoją uwagę podczas wyboru. Ważne jest, żeby rozmiar i kształt dywanu był odpowiednio dostosowany do pomieszczenia, w jakim ma się znajdować. Powinien wychodzić poza obszar mebli – jeżeli jest mniejszy, nic nie szkodzi. Wtedy należy układać go przed meblami. Najczęściej nie kształt czy rozmiar są czymś, o czym się myśli – istotny jest kolor i wzór dywanu. Odpowiednio dobrany, może nadać pomieszczeniu wyrazistości i głębi. Najważniejszym elementem jest tu harmonia – kolor nie może bowiem być całkowicie inny niż meble czy ściany. Warto więc zwrócić uwagę na to, jakiego koloru mamy meble, ściany i dodatki, aby na ich podstawie dokonać wyboru koloru, który będzie świetnie się z nimi zgrywał.