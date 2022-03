Z korzyścią dla przedsiębiorstwa i dla świata

Cofnijmy się do początku lat 90, kiedy to firma Vikking KTS stawiała swoje pierwsze kroki w branży stolarki okiennej i drzwiowej. Osią działalności tej pochodzącej z Białej Podlaski firmy jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Tak jak

w przypadku wielu raczkujących przedsiębiorstw, również w tym przypadku zaczęło się

od misji – założyciele firmy za główny cel postawili sobie dostarczanie klientom najwyższej jakości w każdym aspekcie: zarówno użytkowym, jak i estetycznym. Ciężka praca, nieustanny rozwój i otwarcie się na nawet najbardziej wyśrubowane oczekiwania odbiorców szybko przyniosły nadspodziewane efekty. Uważnie zadbano o każdy detal i stworzono innowacyjne rozwiązania, które zagwarantowały nie tylko wymierne korzyści, ale także coś najcenniejszego: pełne zaufanie klientów. Obecnie firma oferuje swoje produkty w ponad 160 punktach dystrybucji na terenie Polski, a także w około 20 placówkach poza jej granicami, włączając

w to wiele krajów Europy, a także Kanadę i USA. Wielokrotnie skorzystano także ze wsparcia Funduszy Europejskich, co pozwoliło na wdrożenie innowacyjnych na skalę światową technologii produkcji. Wysoki standard proponowanych przez Vikking KTS produktów znalazł potwierdzenie w licznych nagrodach – „Złote Godło” dla energooszczędnych okien i drzwi, „Złoty medal Podkarpackiego Rynku Budowlanego” czy „Diament Stolarki” to tylko niektóre z nich. Firma może poszczycić się także tytułem „Mistrza Innowacji” 2015 roku czy certyfikatem „Marka Lubelskie” przyznawanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Przedsiębiorstwo Vikking KTS nie spoczęło jednak na laurach – dysponują bowiem czymś niezwykle cennym: świadomością, że dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymaga stałego monitorowania i kompleksowego dostosowywania się do niej. W czasach, gdy racjonalne zarządzanie zasobami energii stało się koniecznością, firma postanowiła skorzystać z dotacji w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. W przypadku firmy Vikking postawiono na głęboką termomodernizację głównej siedziby oraz instalację fotowoltaiczną. Kompleksowe działania podjęte w jej ramach objęły docieplenie dachu i ścian, montaż systemu zarządzania energią, paneli PV oraz klimatyzatorów, a także wymianę części okien, drzwi i oświetlenia, gdzie zastosowano rozwiązania LED. Główny cel, którym było osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej, stał się rzeczywistością: realizacja projektu pozwoliła na znaczące obniżenie emisji gazów cieplarnianych, a dodatkowo powiększyła zdolność przedsiębiorstwa do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Przyszłość, choć niepewna, w dużej mierze leży w naszych rękach, a przykłady firm takich jak Vikking KTS uświadamiają dosyć pokrzepiający w tych trudnych czasach fakt:

nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Stałe wsparcie z Funduszy Europejskich pozwala przedsiębiorcom nie tylko przetrwać, ale wciąż rozwijać się – z korzyścią i dla samych firm,

i dla środowiska. Nabór wniosków do Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, finansowany w ramach programu REACT-EU, prowadzi Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. W ten sposób Komisja Europejska wspiera przedsiębiorców w walce ze skutkami w obszarze gospodarczo-społecznym panującej od 2020 roku pandemii wirusa COVID-19. Budżet przeznaczony na ten cel wynosi blisko 20,5 miliona euro, co otworzyło całkowicie nowe możliwości dla mikro, małych i średnich firm, a także spółek prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Być może to najlepszy czas, aby i Twoja firma – wzorem Vikking KTS – poszerzyła horyzonty i otworzyła nowy, fascynujący rozdział w swojej historii.