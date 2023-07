Zabawa i lekcja z Funduszami Europejskimi

Unijne pieniądze wydajemy rozsądnie

Celem wydarzenia było zwiększenie świadomości mieszkańców regionu na temat korzyści płynących z efektów wdrażania Funduszy Europejskich oraz zachęcenie do korzystania z zasobów Funduszy Europejskich w naszych małych ojczyznach.

– Wszystkie realizowane na terenie gminy i powiatu kraśnickiego projekty unijne świadczą o tym, że potrzeby są tu duże. Inwestycje, które do tej pory udało się zrealizować to inicjatywy podejmowane z myślą o mieszkańcach, bo to właśnie oni są ostatecznymi odbiorcami Funduszy Europejskich – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Niezwykle ważne są programy na rzecz integracji, uwzględniające w szczególności osoby zagrożone ubóstwem czy wykluczeniem społecznym. Są to realne potrzeby lokalnych społeczności i są one w miarę możliwości zaspokajane. Dzięki temu mamy pewność, że środki unijne, które Województwo Lubelskie otrzymuje, są wydawane rozsądnie i odpowiadają na aktualne potrzeby.

Równość szans

Tomasz Jacyków, osobowość telewizyjna i popularny stylista gwiazd wygłosił prelekcję poświęconą kwestii równości i niedyskryminacji. Starał się w uświadomić słuchaczom, jak ważna dla wszystkich jest m.in.: równość szans kobiet i mężczyzn czy zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy zadbali także o osoby ze szczególnymi potrzebami – na miejscu dostępny był asystent osoby z niepełnosprawnościami oraz możliwość skorzystania z komfortki.

Konkursy, zabawy, muzyka i taniec

Na urzędowskim rynku miejskim stworzyliśmy radosną atmosferę, dzięki której rodziny z dziećmi miały okazje do wspólnych gier, zabaw i innych atrakcji połączonych z nauką. Do dyspozycji były m.in. strefa unijna, strefa gier i zabaw oraz strefa warsztatów. Dzięki obecności specjalistów, każdy miał okazję dowiedzieć się więcej na temat funduszy europejskich. Oprócz stoisk lokalnych twórców, na miejscu nie zabrakło służb mundurowych. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i Policji nie tylko dbali o bezpieczeństwo uczestników, ale też zaprezentowali specjalistyczny sprzęt. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też: malowanie twarzy, tatuaży brokatowych i fotobudka. Najmłodsi chętnie pozowali do zdjęć z postaciami z ulubionych bajek, a zabawę urozmaicali animatorzy. Do udziału w przygotowanych atrakcjach zachęcał Syriusz - oficjalna maskotka Unii Europejskiej.

Piknik uatrakcyjniły występy muzyczno-taneczne m.in.: Orkiestry Dętej OSP Urzędów, Teatru Muzycznego w Lublinie, Miłosza Bachonko, Symchy Kellera i Przyjaciół, „Wesołych Nutek” i Kapeli Janka oraz pokazy akrobatyczne i taneczne dzieci i młodzieży z Urzędowa.