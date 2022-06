Zabezpieczenie kontenera morskiego - jak zrobić to prawidłowo?

Zabezpieczenie przed kradzieżą

Przewożone towary, które niekiedy pokonują odległości z jednego końca świata na drugi, narażone są na szereg potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Mowa nie tylko o ryzyku uszkodzenia produktu, ale także kradzieży. Z tego też powodu w kontenerach morskich i nie tylko, konieczne staje się wykorzystanie plomby zabezpieczającej. Plomba kontenerowa to mocne zabezpieczenie ładunku cenione w transporcie morskim i lądowym za swoją trwałość.

Każda plomba zabezpieczająca posiada swoją własną unikatową numerację wraz kodem kreskowym na kapsule i trzpieniu. W rezultacie, po nieautoryzowanym zerwaniu plomby pozostaje dowód na to, że do produktu dostała się nieupoważniona osoba. Co więcej, dzięki zastosowaniu plomby kontenerowej zyskujemy pewność, że nikt nie ingerował w zawartość towaru podczas rejsu. Tak zabezpieczone kontenery morskie pozwalają przewozić jedzenie, maszyny, sprzęt AGD i RTV, sprzęt komputerowy i nie tylko.

Kontener morski - utrzymanie właściwej temperatury

Nie jest tajemnicą, że kontener morski powinien być dostosowany do rodzaju przewożonego ładunku. Inne warunki będą wymagane podczas transportu żywności, a inne podczas przewożenia wrażliwego na usterki mechaniczne czy wilgoć sprzętu komputerowego. Z tego też powodu kluczowa staje się właściwa izolacja termiczna lub ogrzewanie.

Kontener morski można ocieplić na wiele sposobów. Najpopularniejszym z nich jest konstrukcja drewniana, w której ścianach montuje się specjalną wełnę mineralną. Często też wykorzystuje się natryskową piankę poliuretanową. Oba sposoby są bardzo skuteczne, choć wykorzystanie wełny mineralnej wiąże się zazwyczaj z dłuższym okresem przygotowań i cięższą pracą. Utrzymanie niższej temperatury mogą zapewnić specjalne chłodnice i wentylacja.

Jak prawidłowo zabezpieczyć kontener morski?

Oprócz wspomnianych mechanizmów, ważne jest też, aby uniemożliwić dostęp wilgoci czy wody do środka kontenera. Podczas rejsu to właśnie woda jest największym zagrożeniem dla przewożonego ładunku. Poza tym, każdy towar powinien być właściwie ustawiony i zablokowany, aby uniemożliwić mu przemieszczanie się w trakcie rejsu.

W tym wypadku istotne jest dopasowanie wielkości kontenera do wielkości produktu. Wolna przestrzeń powinna być maksymalnie wypełniona przez np. folię bąbelkową lub gąbki. Dzięki temu, towar będzie zablokowany i nie ulegnie zniszczeniu. Całość powinna być ustawiona na paletach oraz spakowana w kartony.