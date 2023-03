Zabrakło Shopee.pl? - Wypróbuj Lento.pl

Sytuacja ta wzbudziła duże zaskoczenie, zwłaszcza, że jeszcze do niedawna platforma zapewniała o chęci rozwoju i przedstawiła dalekosiężne plany.

Na 2023 przewidywana była duża promocja markowych produktów w „Strefie Marek Shopee”. W wypowiedziach przedstawicieli Shopee.pl, planowane było rozszerzenie współpracy z markowymi producentami. Produkty miały być dostępne w specjalnym miejscu na platformie, gdzie można by było je zakupić bezpośrednio od producenta.

Na tych planach jednakże się skończyło i Shopee.pl zniknęła z rynku i polskiej branży e -comerce, pozostawiając swoich użytkowników „na lodzie”.

Zaskakujący jest jednak fakt, iż pustka po Shopee.pl zdążyła się momentalnie zapełnić, co świadczy o wysokim zapotrzebowaniu na tego typu platformy.

Użytkownicy zaczęli korzystać z obecnych, dostępnych na polskim rynku serwisów ogólnopolskich, takich jak np. Lento.pl.

Serwis ten może nie jest typową kopią Shopee.pl, ale posiada wiele cech wspólnych, które zadecydowały o skupieniu się Użytkowników na działaniach właśnie w tej platformie.

Dlaczego został wybrany przez większość użytkowników z zamkniętej platformy?

Przede wszystkim przeważyła wygoda, szybkość i łatwość obsługi. Lento.pl jest niezwykle intuicyjnym serwisem, który pozwala nawet laikom internetowym na sprawne i bezbłędne poruszanie się po jego stronach.

Dostępność wielorakich kategorii stanowi następny ważny powód, dla którego Lento.pl wybrane zostało jako cichy zastępca Shopee.pl. Użytkownicy przechodzący z zamkniętej już platformy, mogli skorzystać z dowolnej kategorii i ogłaszać swoje produkty i przedmioty na sprzedaż.

Miażdżącą przewagę nad konkurencyjnymi serwisami, Lento.pl zyskało dzięki bezpłatnej możliwości dodawania ogłoszeń. Shopee.pl kojarzyło się z atrakcyjnymi cenami, rabatami i licznymi kuponami. To właśnie atrakcyjność cenowa przyciągała Użytkowników. Lento.pl nieco inaczej pokazuje swoją atrakcyjność. Tu profity dostaje na samym początku ogłoszeniodawca, który może za darmo reklamować swoje usługi, przedmioty czy dodawać oferty pracy, a szukający okazji użytkownik, może przebierać w tysiącach atrakcyjnych ofert.

Lento.pl to ponad 2 miliony użytkowników miesięcznie i ponad pół miliona ogłoszeń. To jedna z największych baz ogłoszeń lokalnych, dostępnych dla każdego użytkownika sieci. To wygodne miejsce sprzedaży przedmiotów, samochodów, nieruchomości oraz praktyczne narzędzie rekruterów.