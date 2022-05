Zabytkowe skarby na Wydziale Mechaniczno- Technologicznym PRz w Stalowej Woli

Jednym z takich zadań, zawsze oddziałujących na wyobraźnie, była prędkość. Apetyt na nią rósł, aż do pokonania przez pojazdy lądowe prędkości dźwięku. Jednak to nie wszystko, kolejnym, bardzo trudnym zadaniem, była budowa pojazdów, umożliwiających przemieszczanie się w bardzo trudnych warunkach, po terenach oddalonych od dróg, górskich, czy też skutych przez śnieg i lód. Stworzenie pojazdów zdolnych do ruchu w tak niesprzyjającym środowisku, kosztowało konstruktorów wiele wysiłku, lat pracy oraz prób, nie zawsze zakończonych sukcesem. Zagłębienie się w historię tych zmagań i szczegóły rozwiązań, które w ten sposób stworzono, jest dla osób zainteresowanych techniką, niesamowitą przygodą. Niezwykle ważna jest tutaj możliwość zobaczenia na żywo pojazdów, reprezentujących różne epoki i odpowiadający im poziom rozwiązań technicznych.