Zacznij odchudzanie od BEZPŁATNEJ konsultacji z dietetykiem Naturhouse!

Jak wygląda pierwsza wizyta?

Podczas pierwszej wizyty poznasz swojego dietetyka, a także dowiesz się wielu ciekawych informacji na temat swojego ciała. Dietetyk zważy Cię, zmierzy, sprawdzi zawartość tkanki tłuszczowej, zatrzymanych płynów metabolicznych, a także określi współczynnik BMI. Ekspert przeprowadzi także z Tobą dokładny wywiad dietetyczno-medyczny dotyczący oceny Twoich aktualnych nawyków żywieniowych, stylu życia, trybu pracy, przebytych chorób, przyjmowanych leków i dolegliwości, z którymi się borykasz, a nawet upodobań smakowych i ulubionych potraw. Zapyta Cię także o Twoje emocje i oczekiwania wobec kuracji.

Nie martw się na zapas! Badanie składu ciała nie jest ani nieprzyjemne ani bolesne. Nasz dietetyk zadba o to, aby spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze - nie musisz się więc niczego obawiać. Szczera rozmowa to podstawa udanej współpracy, więc otwarcie powiedz dietetykowi co Cię do niego sprowadza, opowiedz o swoich wątpliwościach, obawach i zadaj nurtujące Cię pytania. Nie wstydź się - nasi dietetycy to fachowcy w swojej dziedzinie - otwarte relacje pomogą zbudować odpowiednią życzliwą atmosferę.

Na podstawie zebranych podczas spotkania informacji dietetyk określi zapotrzebowanie kaloryczne Twojego organizmu i zaproponuje kurację dobraną do jego potrzeb. Opowie jak będzie przebiegać dieta i wyjaśni jej zasady. Nie musisz podejmować decyzji o podjęciu kuracji od razu - oczywiście możesz zdecydować się na rozpoczęcie diety już na pierwszej wizycie - otrzymasz wtedy zalecenia dietetyczne oraz suplementy na najbliższy tydzień, ale możesz także pójść do domu i na spokojnie wszystko przemyśleć i umówić się na rozpoczęcie kuracji w dogodnym dla Ciebie terminie. - wspomina mgr Maja Ksiądz z Naturhouse Lublin.