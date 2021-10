ZADBAJ O SWOJE ŻYCIE! ZBADAJ PIERSI!

Czynniki ryzyka są złożone, kluczowy wpływ wydają się mieć czynniki związane ze stanem hormonalnym kobiety (czynniki reprodukcyjne, wiek pokwitania i przekwitania, stosowanie preparatów hormonalnych). Około 8 % raków piersi są wynikiem dziedzicznych mutacji genu BRCA1 lub genu BRCA2, pozostałe przypadki są następstwem sporadycznych mutacji w komórkach somatycznych.

Każda kobieta powinna samodzielnie i regularnie badać swoje piersi, a niepokój powinny budzić takie obawy jak: zmiany wielkości lub kształtu jednej z piersi, wyciek z brodawki sutkowej, dołki, zaciągnięcia albo owrzodzenia skóry na piersi wszelkie wyczuwalne zgrubienia lub guzki w piersi lub pod pachą.

We wczesnym wykryciu nowotworu piersi decydującą rolę odgrywa profilaktyka polegająca na regularnie przeprowadzanych badaniach mammograficznych (profilaktyka wtórna). W Polsce od 2006 r. został wprowadzony populacyjny program badań przesiewowych z wykorzystaniem mammografii. Uczestniczą w nim kobiety w wieku 50-69 lat , które w ciągu 2 lat nie miały wykonywanej mammografii. To dzięki temu w Polsce udało się obniżyć współczynnik umieralności na tę chorobą. Profilaktyka pierwotna raka piersi, polega zaś na zmianie stylu życia unikanie nadmiernych ilości tłuszczu w diecie, walka z otyłością oraz ograniczenie spożycia alkoholu.

Współczesne leczenie raka piersi oparte jest na leczeniu skojarzonym, które uwzględnia metody postępowania miejscowego chirurgia, radioterapia oraz systemowego (chemioterapia, hormonoterapia, terapia celowana molekularnie). Warto podkreślić, że postęp techniczny przyczynił się do zwiększenia skuteczności radioterapii oraz zwiększył bezpieczeństwo jej stosowania w leczeniu raka piersi. Innowacyjną procedurą leczenia stosowaną od kilku lat jest technika napromieniania na głębokim wdechu DIBH. Jest ona dedykowana chorym z rakiem piersi po stronie lewej. Pozwala to znacznie ograniczyć dawkę promieniowania podaną na serce przez co zmniejsza się ryzyko kardiologicznych skutków ubocznych. Nu-Med Centrum Radioterapii w Zamościu jest jednym

z wiodących ośrodków w Polsce, który od kilku lat stosuje powyższą technikę napromieniania dbając o szybki termin rozpoczęcia leczenia.

We współpracy z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II zapewnia dostęp do diagnostyki i leczenia we wszystkich zakresach (chemioterapia, radioterapia, brachyterapia, leczenie chirurgiczne).

