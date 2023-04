Zamość. Nowe inwestycje w historycznym Nadszańcu

Jednym z działań realizowanych w ramach projektu jest przebudowa i adaptacja poddasza Nadszańca Bastionu VI na potrzeby Centrum Edukacyjno-Integracyjnego oraz Klubu Rozwoju Zawodowego. Murowany, dwukondygnacyjny Nadszaniec powstał w latach 1827-35. W trakcie likwidacji Twierdzy Zamość w 1866 r. zniszczono mury Bastionu VI, natomiast Nadszaniec, ze względu na swoją przydatność użytkową dla kwaterowania wojska, pozostał nienaruszony i pełnił w późniejszym okresie różne funkcje. Obecnie znajduje się w nim szkoła – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu tzw. „Ekonomik”. Jest to jedna z najstarszych szkół w Zamościu. Jej historię zapoczątkowała dwuklasowa męska Prywatna Szkoła Handlowa, założona 1921 r., która zajmowała jedno pomieszczenie w Nadszańcu.

Przystosowanie poddasza Nadszańca do funkcji Centrum Edukacyjno-Integracyjnego oraz Klubu Rozwoju Zawodowego wymagało przeprowadzenia szeregu prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich poprawiających funkcjonalność i stan techniczny całego budynku oraz zapewniających dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnością i starszych. Będące już na ukończeniu roboty budowlane objęły m.in. wymianę dachu, remont schodów, montaż windy osobowej, wymianę i budowę instalacji wodociągowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, centralnego ogrzewania i monitoringu, oświetlenia wewnętrznego, awaryjnego i ewakuacyjnego, wykonanie wentylacji i klimatyzacji.

Centrum Edukacyjno-Integracyjne będzie miało ogromy wpływ na rozwój kompetencji zawodowych uczniów Ekonomika. Celem działalności Centrum będzie również rozwijanie umiejętności komunikowania się, innowacyjnego myślenia, współpracy i zainteresowań uczniów oraz dzieci i młodzieży korzystającej z przygotowanej oferty. Uczniowie będą mogli podnosić swoje kompetencje zawodowe np. dzięki zajęciom w pracowni fotograficznej, a także uczyć się sztuki filmowania, czy rozwijać swoje zainteresowania związane z robotyką i informatyką. Pracownia multimedialna będzie miejscem, w którym zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy będą mieli dostęp do najnowszych technologii multimedialnych. W pracowni gastronomicznej i zapleczu kuchennym młodzież będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania kulinarne, czy organizować różne warsztaty związane ze zdrowym żywieniem. Wydzielone pomieszczenie stanowiące świetlicę będzie z kolei miejscem spotkań z artystami, ludźmi świata kultury i nauki. Będą mogły odbywać się tu różne wystawy (np. lokalnych artystów oraz uczniów) czy pozalekcyjne zajęcia artystyczne. Powstaną również studia animacji oraz artystyczne, sale fitness, czasu wolnego i dydaktyczna. Centrum będzie także miejscem integracji dzieci, młodzieży i osób starszych. W tym celu wydzielono salę integracji międzypokoleniowej, a jedno z pomieszczeń zostało przeznaczone dla Uniwersytetu III wieku. Obecnie trwają czynności związane z zakupem wyposażenia do pracowni, sal i studiów. Wyposażenie obejmie m.in.: szafy, biurka, stoły, krzesła, regały, bieżnie, orbitreki, aparaty fotograficzne ze statywami, lampami studyjnymi i elementami wyposażenia do ciemni fotograficznej, sprzęt informatyczny oraz AGD i RTV, zestaw elektronarzędzi, maszyny do szycia z akcesoriami.

W wyremontowanym nadszańcu swoją siedzibę będzie miał Klub Rozwoju Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu. Klub obejmuje doradztwem zawodowym oraz pośrednictwem pracy osoby, które dotychczas nie mogły skorzystać z tych usług w ramach Urzędów Pracy m.in. uczniów szkół podstawowych i średnich, czyli młodzież stojącą przed wyborem dalszej drogi edukacji, a w przyszłości wyborem zawodu. W ramach Klubu organizowane są spotkania grupowe poszerzające wiedzę o rynku pracy, warsztaty przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej oraz sporządzania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, treningi umiejętności miękkich (komunikacja, motywacja, asertywność).

Wizja strategiczna wschodniej części Polski zakłada, że region ten będzie się rozwijał i stanie się konkurencyjny względem innych regionów w kraju i w Unii Europejskiej. Nadszaniec, w którym działać będzie Centrum Edukacyjno-Integracyjne i Klub Rozwoju Zawodowego, stanie się miejscem skupiającym uczniów, grono pedagogiczne i okolicznych mieszkańców.

Projekt pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu” jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, w formie współfinansowania Unii Europejskiej oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została zawarta 13 maja 2020 r. Termin zakończenia projektu to 30 czerwca 2023 r. Całkowita wartość projektu to 25 261 026,73 złotych, z czego 15 778 006,37 złotych stanowi dofinansowanie z UE, a 1 856 236,02 złotych – z budżetu państwa.

Strona projektu: http://zamosc.eu/projekty/64-rewitalizacja-starego-miasta-w-zamosciu