Zamość. Trwa rewitalizacja Starego Miasta.

Unikalny, renesansowy zespół architektoniczno-urbanistyczny Starego Miasta

w Zamościu od 1992 roku wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zabytki regularnie poddawane są niezbędnym pracom konserwatorskim, dzięki czemu zachowują swój blask.

W 2023 roku zakończone zostaną, rozpoczęte dwa lata wcześniej, działania rewitalizacyjne realizowane przez miasto Zamość, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i z budżetu państwa.

Projekt „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu” obejmuje działania związane

z rewitalizacją Bastionu VI Twierdzy Zamość oraz utworzenie Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Nadszańca K1. Zakres inwestycji przewiduje m.in. prace konserwatorskie poddasza, montaż windy, zagospodarowanie i rekultywację terenów zielonych pobliskiego boiska, a także budowę nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Po zakończeniu prac mieszkańcy Zamościa będą mieli do dyspozycji nowoczesne, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością centrum multimedialne, które w trakcie roku szkolnego będzie wykorzystywane jako pracownie do zajęć praktycznych. Miejsce będzie przyjazne zarówno dzieciom, jak i dorosłym, którzy otrzymają możliwość dostępu do najnowszych technologii multimedialnych. Zaprojektowane pomieszczenia mają służyć rozwojowi zainteresowań i propagowaniu kultury. Powstała świetlica stanie się lokalnym miejscem spotkań z artystami, ludźmi świata kultury i nauki. Będą mogły odbywać się tu różne wystawy czy pozalekcyjne zajęcia artystyczne. Budynek zostanie wyposażony w zaplecze kuchenne, w którym młodzież będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania kulinarne, czy organizować warsztaty związane ze zdrowym żywieniem.

Rewitalizacja obejmuje także utworzenie pełnowymiarowego toru modelarskiego przy Bastionie VI do rozgrywania zawodów modeli latających akrobacyjnych oraz do bicia rekordów prędkości modeli latających. Tor będzie stanowił centrum treningowe oraz arenę do organizowania zawodów i pokazów modeli zdalnie sterowanych statków powietrznych, samochodów i pojazdów gąsienicowych. Włodarze Miasta Zamość chcą przez tę inwestycję popularyzować sporty modelarskie wśród dzieci i młodzieży. Miejsce będzie prawdziwą gratką dla fanów nietypowych sportów wyścigowych.

Do tej pory udało się zrealizować remont dwóch staromiejskich dziedzińców w VI i VII bloku kamienic Starego Miasta w Zamościu. Zmieniony został układ nawierzchni dziedzińców i zieleńców. Nowe zagospodarowanie objęło odwodnienie, oświetlenie, małą architekturę i klomby.

W ramach projektu wybudowano także system monitoringu Starego Miasta w Zamościu oraz osiedla Planty.

Do dyspozycji mieszkańców Zamościa oddano już także teren rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy Parku Miejskim. To nowoczesny, dostosowany do różnych grup wiekowych plac zabaw połączony z siłownią zewnętrzną oraz skate parkiem. Pomiędzy Parkiem Miejskim, a kortami tenisowymi zaprojektowano atrakcyjny i bezpieczny plac zabaw wyposażony w zjeżdżalnie, drabinki i elementy do wspinaczki. Urządzenia wykonane są z naturalnego drewna, dzięki czemu wpisują się w zabytkowe otoczenie. Nawierzchnia wykonana została z materiałów atestowanych, najwyżej jakości – z piasku w strefie dla najmłodszych oraz z wylewanego tworzywa na pozostałej części placu. Miłośnicy sportu na świeżym powietrzu będą mogli skorzystać ze sprzętów dostępnych na terenie zewnętrznej siłowni, m.in. rowerku, orbitreka czy wyciągu górnego. W pobliżu placu zabaw powstał skate park. Na żelbetowej nawierzchni pojawiły się wyprofilowane przeszkody i stalowe poręcze, przystosowane do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach.

Projekt pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu” jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, w formie współfinansowania Unii Europejskiej oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu to 25 261 026,73 złotych, z czego 15 778 006,37 złotych stanowi dofinansowanie z UE, a 1 856 236,02 złotych – z budżetu państwa.

Strona projektu: http://zamosc.eu/projekty/64-rewitalizacja-starego-miasta-w-zamosciu