Zaopatrzenie biura — jaką wodę wybrać?

Woda na paletach do biura

Zamiast dystrybutora wody stojącego w korytarzu coraz częściej firmy decydują się na zakup wody w hurtowni, która dostarczana jest w szklanych opakowaniach zwrotnych. Butelki zabierane są podczas każdej kolejne dostawy, a więc nie trzeba martwić się o ich utylizację i wywóz odpadów. Jest to działanie ekologiczne i ekonomiczne – sprzedaż wody butelkowanej pozwala zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów plastikowych, co pozostaje nie bez znaczenia dla ekologii oraz wydatków związanych z gospodarką odpadami w firmie. Woda w szklanych butelkach jest czysta, świeża i czysta oraz wolna od zanieczyszczeń. Eleganckie szklane butelki sprawdzą się także podczas konferencji i spotkań biznesowych w biurze. Ponadto decydując się na zamówienie większej ilości wody, przyczyniamy się do zmniejszenia śladu węglowego, jaki powstaje między innymi podczas transportu.

Na Niemirka.com można zamówić wodę w butelkach szklanych o pojemności 0,33 l oraz palety butelek 0,5 l, a nawet w obszernych butlach na 5 l. W asortymencie hurtowni dostępne są wody pochodzące z dystrybucji najlepszych producentów. Oprócz szklanych dostępne są także butelki plastikowe, które jednak nie podlegają zwrotowi. Ciekawą opcją jest woda w butelkach typu syfon – jest to woda gazowana pakowana w poręczny dystrybutor o pojemności 1,8 l.

Dlaczego warto zamawiać wodę na paletach?

Paleta wody w butelkach o pojemności 0,5 l pomieści aż 1512 szt. butelek, a woda w opakowaniach zwrotnych szklanych pakowana jest w opakowania zbiorcze po 24 szt., a więc jest to dobra propozycja dla mniejszych firm. W asortymencie hurtowni napojów dostępna jest woda mineralna gazowana i niegazowana o różnym stopniu zmineralizowania oraz zawartości sodu. Zarówno woda gazowana, jak i niegazowana mają długi termin przydatności do spożycia, dlatego zamówienia paletowe to opłacalne rozwiązanie.

Warto wiedzieć, że sprzedaż paletowa wody jest mniej skomplikowana logistycznie, a mniejsze koszty pracy to niższa cena sprzedaży. Decydując się na tę opcję, nie trzeba martwić się transportem – woda zostanie doręczona pod same drzwi w ustalonym terminie. Mniejsze dostawy realizowane są cyklicznie w ściśle określonych odstępach czasu a większe po ustaleniu zapotrzebowania lub wyczerpaniu zapasów. Z pewnością zamówienie wody do biura w hurtowni napojów jest rozwiązaniem tańszym niż robienie zakupów w lokalnej hurtowni lub pobliskim supermarkecie. Problematyczne może być bowiem przetransportowanie większej ilości wody do firmy. Tymczasem hurtownie dysponują rozbudowaną flotą aut dostosowanych do przewozu dużych i ciężkich ładunków, do których zaliczają się palety wody mineralnej.