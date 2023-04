Zapalenie kaletki podbarkowej – przyczyny i objawy

Bóle w obrębie barku mogą mieć różne przyczyny. Dolegliwości bólowe często są związane z zapaleniem kaletki podbarkowej, czyli schorzeniem, które często dotyka sportowców, np. siatkarzy, tenisistów, czy golfistów. Często poruszają oni rękami w górze, co prowadzi do przeciążenia barku oraz powstania mikrourazów, które powodują ból barku i doprowadzają do rozwoju schorzenia.

Zapalenie kaletki podbarkowej – jakie są przyczyny tego schorzenia?

Kaletka podbarkowa to wypełniona płynem struktura znajdująca się w obrębie stawu ramiennego. Oddziela ona ścięgno mięśnia stożka rotatorów stawu barkowego od wyrostka barkowego i zapewnia odpowiedni ślizg pomiędzy tymi strukturami. W przypadku częstych ruchów rąk nad głową dochodzi do przeciążenia, czego konsekwencją jest zapalenie kaletki podbarkowej. Schorzenie nie od razu musi dawać objawy, jeśli jednak się pojawią, nie można ich bagatelizować, ponieważ nieleczenie zapalenia kaletki podbarkowej może doprowadzić do cieśni stawu podbarkowego. Na schorzenie są narażone przede wszystkim osoby, które zbyt długo trzymają ręce w pozycji wymuszonej, gdzie ramiona znajdują się powyżej linii głowy. Dotyka ono często sportowców oraz osoby, które pracują na budowie, zajmują się remontami czy sprzątaniem. W niektórych przypadkach schorzenie może też być spowodowane infekcją wirusową lub reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Jakie są objawy zapalenia kaletki podbarkowej?

Zapalenie kaletki podbarkowej daje dość charakterystyczne objawy, które łatwo można zauważyć. Należą do nich:

ból barku, który objawia się podczas ruchu lub wysiłku fizycznego,

obrzęk w okolicy barku,

ból podczas unoszenia rąk nad głowę,

ograniczenie ruchu w obrębie barku,

ból podczas opuszczania rąk.

W początkowej fazie ból mija podczas odpoczynku, natomiast z czasem można być odczuwalny również wtedy, gdy nie wykonujemy ruchów ramionami. Może też występować uczucie osłabienia mięśni.

Leczenie zapalenia kaletki podbarkowej trzeba rozpocząć jak najszybciej. Gdy tylko zaobserwujemy objawy, należy udać się do ortopedy. Lekarz wykona USG stawu barkowego i wdroży odpowiednie leczenie. W przypadku ostrego zapalenia konieczne może być podanie sterydów. W skrajnych przypadkach może dojść do interwencji chirurgicznej, dlatego należy pamiętać, że szybkie leczenie zachowawcze jest bardzo ważne. Konieczna jest rehabilitacja, która obejmuje m.in. masaże i ćwiczenia indywidualne. Z kolei fizykoterapia obejmuje takie zabiegi jak laseroterapia, magnetoterapia, fala uderzeniowa, ultradźwięki, czy krioterapia.

Czym jest zamrożony bark?

Budowa barku obejmuje szereg mniejszych stawów, które są narażone na kontuzje i urazy. Jednym z częstych schorzeń w obrębie stawu barkowego jest zarostowe zapalenie torebki stawowej, inaczej zamrożony bark lub zespół barku zamrożonego. Stan zapalny zaczyna się od lekkiego bólu w stawie barkowym, który z czasem się nasila, przede wszystkim podczas ruchu barku. W konsekwencji dochodzi do zesztywnienia stawu barkowego i niemożności poruszania ramieniem. Przyczyny tego schorzenia nie są jednoznacznie określone. Ból pojawia się bez wyraźnego powodu, a ryzyko wystąpienia schorzenia zwiększa m.in. zapalenie stawów, cukrzyca, czy problemy z tarczycą.

Ból barku może też pojawić się wskutek wcześniejszego urazu prowadzącego do stanu zapalnego, uniemożliwiającego wykonywanie ruchu w stawie. Prowadzi to do tworzenia się zrostów, następnie do rozwoju tanki bliznowatej i skurczenia się torebki stawowej stawu barkowego. Podobna sytuacja może wystąpić po operacji lub po dłuższym unieruchomieniu barku. W przypadku wystąpienia bólu oraz ograniczenia ruchomości stawu należy udać się do ortopedy, który zleci USG barku i wdroży odpowiednie leczenie.