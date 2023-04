Zastosowanie przeciwutleniaczy i konserwantów w przemyśle spożywczym

Czym są konserwanty i jakie pełnią funkcje?

Konserwanty, inaczej nazywane substancjami konserwującymi, to związki, które przedłużają okres przydatności do spożycia produktów spożywczych. Chronią one przed zepsuciem wywołanym przez mikroorganizmy lub zapobiegają wzrostowi patogennych mikroorganizmów.

Konserwanty można podzielić na naturalne i sztuczne. Do naturalnych należą używane dawniej sól i przyprawy, ale też kwas mlekowy. Na skalę przemysłową korzysta się zazwyczaj z tych produkowanych syntetycznie, które określane są numerami E.

Czasami do konserwantów zalicza się także przeciwutleniacze i regulatory kwasowości, ponieważ także wydłużają okres przydatności do spożycia produktów spożywczych. W teorii są to jednak inne grupy dodatków do żywności.

Popularne substancje dodawane do żywności jako konserwanty

Najpopularniejsze konserwanty w żywności to:

Kwas sorbowy (E200) - ma działanie przeciwgrzybicze, czyli hamuje rozwój pleśni i drożdży, nie ma jednak działania bakteriobójczego, więc jest zazwyczaj stosowany razem z innymi konserwantami. Można znaleźć go w: fermentowanych napojach mlecznych, wyrobach cukierniczych, mrożonkach, sosach sałatkowych, dżemach i galaretkach. Benzoesan sodu (E211) - ma właściwości bakteriostatyczne i grzybostatyczne, korzysta się z niego często, gdyż jest dobrze rozpuszczalny w wodzie. Zazwyczaj stosuje się go w żywności o pH kwasowym, gdyż wtedy benzoesan sodu ma najlepsze działanie. Jest dodawany do: napojów gazowanych, win, sosów, dressingów, marynat oraz konserw.

linkowanie do: https://foodcom.pl/products/benzoesan-sodu/ z anchorem "benzoesan sodu"

Kwas mlekowy (E270) - działa w taki sposób, że prowadzi do powstania kwaśnego środowiska, które uniemożliwia rozwój wielu szkodliwych bakterii. Działa jako konserwant w: produktach mlecznych, pieczywie, napojach, konserwach, sosach i dżemach. Azotan sodu (E251) - jego głównym zadaniem jest hamowanie wzrostu mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii Clostridium botulinum, powodującej zatrucie jadem kiełbasianym. Jest dodawany do produktów mięsnych, takich jak wędliny, boczek czy kiełbasy.

Rola przeciwutleniaczy w żywności

Na liście dodatków do żywności przeciwutleniacze i regulatory kwasowości, mimo że również działają konserwująco, to nie należą do konserwantów - to osobna grupa dodatków do żywności. Przeciwutleniacze zapobiegają utlenianiu żywności i chronią ją przed zepsuciem, takim jak jełczenie tłuszczu czy zmiana koloru, co zwiększa czas przydatności do spożycia. Z kolei regulatory kwasowości stabilizują kwasowość produktu spożywczego, co hamuje rozwój bakterii.

Substancje wykorzystywane jako przeciwutleniacze i regulatory kwasowości

Jedną z substancji, która w przemyśle spożywczym jest i przeciwutleniaczem, i regulatorem kwasowości, jest kwas cytrynowy. Dodanie go do produktów spożywczych obniża ich pH, co zwiększa ich trwałość. Kwas cytrynowy pomaga również zachować pierwotny kolor owoców i warzyw poprzez działanie wybielające.

Kolejną substancją wartą uwagi jest witamina C, czyli kwas askorbinowy. Jest silnym przeciwutleniaczem - poprzez opóźnienie procesu utleniania, sprawia, że produkt zachowuje swój kolor oraz świeżość. Niskie pH kwasu askorbinowego może też skutecznie zapobiec rozwojowi mikroorganizmów, co prowadzi do zmniejszenia ryzyka psucia się żywności i zwiększenia jej trwałości

Podsumowanie

Zastosowanie przeciwutleniaczy i konserwantów w przemyśle spożywczym jest niezbędne dla utrzymania jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych. Ponieważ wszystkie wymienione powyżej substancje zostały dopuszczone jako dodatki do żywności, są one całkowicie bezpieczne dla zdrowia, jeśli korzysta się z nich z umiarem.