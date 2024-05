Zbadaj się w Diagnostyce

Morfologia krwi informuje o ogólnej kondycji organizmu oraz m.in. o niedoborach pierwiastków lub witamin będących przyczyną anemii. Pozwala także na wykluczenie choroby nowotworowej układu krwiotwórczego lub zaburzeń odporności. OB i CRP ilościowe to parametry wykrywające w organizmie stan zapalny. Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) to zestaw badań służący monitorowaniu gospodarki lipidowej organizmu i oszacowaniu ryzyka zachorowania na choroby sercowo – naczyniowej. Dieta wysokotłuszczowa i wysokowęglowodanowa odpowiada za zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi i prowadzi do rozwoju miażdżycy, dlatego warto regularnie badać stężenie cholesterolu we krwi, aby w razie potrzeby podjąć leczenie i uniknąć nagłych incydentów sercowo-naczyniowych. Glukoza to badanie, na podstawie którego, według kryteriów opracowanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, możliwe jest rozpoznanie zaburzeń metabolizmu glukozy. Wysokie stężenie glukozy na czczo wynika zwykle z podstępnej, obarczonej szeregiem powikłań choroby metabolicznej – cukrzycy.

Próby wątrobowe (ALT, GGTP) to badania, na podstawie których oceniana jest funkcja wątroby i dróg żółciowych, a TSH pozwala monitorować działanie tarczycy. Mocznik, kreatynina i kwas moczowy dostarczą informacji o nerkach i pozwolą na szybkie rozpoznanie choroby metabolicznej – dny moczanowej. W zestawie znajdziemy także żelazo, które ściśle wpływa na proces tworzenia krwinek czerwonych. Jego niedobór zwykle jest konsekwencją małej podaży w diecie, zwiększonego zapotrzebowania (np. okres wzmożonego wzrostu, ciąża) lub nadmiernej utraty z organizmu (np. krwawienia z przewodu pokarmowego, obfite miesiączki). Konsekwencją niedoboru żelaza jest anemia mikrocytarna, objawiająca się osłabieniem, bladością skóry, spadkiem kondycji fizycznej, kołataniem serca, zawrotami i bólem głowy, drażliwością.