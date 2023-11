Zegary ścienne - czas na funkcjonalną dekorację!

Klasyka i nowoczesność

Jeżeli jesteśmy fanami klasycznych zegarów to obecnie obserwujemy ogromną dostępność wszelkich możliwych klasycznych okrągłych modeli za zamkniętą szybką (chociaż ostatnio producenci często sięgają po plexiglas, który jest lżejszy tanśzy i bezpieczniejszy, chociaż może delikatnie ustępować szkłu pod względem przejrzystości). Klasyczny okrągły kształt odnajdzie się w każdym wnętrzu. Tradycyjne greckie czy rzymskie cyfry to zdecydowanie najczęściej wybierane modele.

Natomiast klasyczna okrągła forma potrafi posiadać już cyferblat, gdzie np. cyfry zastąpione są kreskami. To połączenie klasycznej formy z elementami furytysycznymi sprawia, że nasz zegar ma fajnie przełamany klimat zegara tradycyjnego z zegarem nowoczesnym. Oprócz tego obserwujemy odejście o zamkniętej tarczy na rzecz otwartego cyferblatu, szczególnie przy zegarach na ścianę wykonanych z metalu.

Drewno, plastik, metal oraz szkło

Coraz nowocześniejsze metody produkcji oferują możliwość produkcji zegarów z różnych materiałów. Bardzo elegancko prezentują się aluminiowe zegary które zostały pokryte niklem i wypolerowane aż zaczynają błyszczeć w specyficzny, ciepły, żółty kolor. W takim obramowaniu umieszcza się cyfry wyprodukowane w taki sam sposób. Całość prezentuje się niezwykle elegancko. Oprócz srebrnych błyszczących, bardzo elegancko prezentują się też złote zegary gdzie obramowanie i cyfry są złotego błyszczącego koloru. Taka złota kolorystyka może być dominująca ale jeżeli posiadamy już jakieś złote elementy wystroju to taki zegar na ścianę może być pięknym uzupełnieniem naszego wnętrza.

Bardzo ładnie prezentują się też zegary ścienne gdzie obramowanie jest metalowe a cały cyferblat jest drewniany z metalowymi cyframi. Ostatnio bardzo modne jest formowanie cyferblatu w tradycyjną "jodełkę". To taki uśmiech w stronę lat naszych rodziców ale ten klimat zdecydowanie powrócił ostatnio na salony.

Okrągłe wypukłe zegary plastikowe to ukłon w stronę stylu retro lat 50 i 60. Na przykład popularna kolorystyka to całe białe obramowanie z czerwonymi elementami. Mają swój urok i mogą wprowadzić do kuchni wesołą atmosferę.