Jaki kolor wybrać?

Zlewozmywak wybierany do kuchni powinien przede wszystkim pasować kolorystycznie do mebli. Jeżeli jesteś osobą lubiącą kontrasty, postaw na ciemny zlew do jasnych mebli. Jeżeli preferujesz bardziej stonowane połączenia, zestaw jasny do jasnego wyposażenia albo ciemny do ciemnego. Przed kupnem zlewu zwróć uwagę na warunki czyszczenia. Zlewozmywaki, które powstały z połyskujących materiałów będą bardziej ujawniać zachlapania i zabrudzenia. Natomiast wersje matowe albo półmatowe ukryją nawet pojawiające się zacieki. Jeżeli bardzo Ci przeszkadzają tego typu ślady, a nie masz chęci i czasu, by regularnie je usuwać, zdecyduj się na kolor szary albo czarny, zamiast popularnego srebrnego odcienia.

Zlewozmywaki granitowe – czym się charakteryzuje zlewozmywak granitowy ?

Zlew kuchenny granitowy zyskuje w ostatnim czasie coraz więcej zwolenników. W ofercie wspomnianego wcześniej sklepu znajdują się zlewy granitowe w najbardziej sprawdzających się w kuchniach kształtach, czyli prostokątnym, kwadratowym, owalnym, z ociekaczem i bez. Szeroka gama kolorów, kształtów oraz wielkości powoduje, że każdy znajdzie model pasujący do swojej kuchni.

Typy sprzedawanych zlewozmywaków granitowych to:

Zlewozmywaki wpuszczane. Są one najbardziej popularnym rodzajem. W ofercie sklepu znajduje się ponad 100 modeli.

Zlewozmywaki podwieszane. Są one zamawiane przede wszystkim do blatów kamiennych i konglomeratowych – mocowane od spodu (przykręcane i klejone).

Zlewozmywaki nakładane. Ich montaż polega na ułożeniu na krawędziach szafki kuchennej, bez blatu.

Granitowe zlewozmywaki są niezwykle odporne na zmianę temperatury i na uszkodzenia mechaniczne. Stosując takie wyposażenie, nie musisz więc obawiać się włożenia gorącego garnka do zlewu i możliwości jego zniszczenia. Do zlewozmywaka granitowego są też oferowane wysokiej jakości, nowoczesne, eleganckie baterie kuchenne oraz dozowniki na płyny do mycia naczyń.