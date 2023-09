Zmagasz się z alergią? Sprawdź, jak zadbać o swoje oczy!

Objawy alergii oczu – jak rozpoznać problem?

Alergia nie jest przypadłością łatwą do rozpoznania. Często mylona jest z przeziębieniem, osłabieniem lub stanami zapalnymi. W szczególności dotyczy to alergii objawiającej się głównie przez podrażnienie oczu. Zazwyczaj jest ona bowiem związana z uczuleniem na kurz, sierść, pyłki roślin czy składniki domowych detergentów. Alergiczne podrażnienie pojawia się jedynie w kontakcie z alergenami, towarzyszy mu charakterystyczne swędzenie i ciągłe łzawienie oczu – te symptomy ułatwiają odróżnienie alergii od innych schorzeń.

Krople do oczu dla alergików – szybka i skuteczna pomoc w walce z podrażnieniami

Alergiczne podrażnienie oczu wynika z wydzielania przez organizm specyficznego hormonu – histaminy. Jest od produkowany tylko i wyłącznie w momencie kontaktu uczulonego organizmu z alergenem. Powoduje on m.in. powstawanie obrzęku w okolicy powiek, przekrwienie okolic oczu i gałek ocznych, uczucie swędzenia oczu. Takie reakcje mają na celu obronienie organizmu przed działaniem na niego alergenu. Aby miejscowo przeciwdziałać reakcjom alergicznym powstałym na skutek obiektywnie niegroźnych dla człowieka alergenów, stosuje się krople do oczu na alergie. Preparaty te bazują zazwyczaj na substancjach łagodzących, jak kwas hialuronowy, metyloceluloza i nawilżająca sól fizjologiczna.

Leki i krople do oczu dla alergików – duet doskonały?

Walka z podrażnieniami oczu powstałymi na skutek alergii to nie tylko krople do oczu na alergie. Niezwykle ważnym jest bowiem powstrzymanie wydzielania przez organizm histaminy. W tym celu stosuje się indywidualnie dobierane leki przeciwhistaminowe. Połączenie – krople do oczu na alergie i przyjmowane doustnie lub wziewnie leki antyhistaminowe – umożliwia codzienne funkcjonowanie alergików i zdecydowanie poprawia komfort ich życia.

Krople do oczu na alergie – czy istnieją alternatywne rozwiązania?

Krople do oczu dla alergików – w przypadku ich braku w domowej apteczce – można spróbować zastąpić bezpiecznymi substancjami łagodzącymi, jakie znajdują się niemal w każdym domu. Należą do nich przede wszystkim rumianek i sól fizjologiczna. Zaparzony rumianek – z uwagi na właściwości łagodzące i ściągające – po wystygnięciu, zastosować można jako chłodne okłady na spuchnięte lub swędzące oczy. Sól fizjologiczną z powodzeniem można natomiast wkrapiać do oczu na takiej samej zasadzie, jak krople do oczu na alergię. Do przemęczonych, opuchniętych oczy warto również przykładać zimne okłady, przykładowo – ze schłodzonych bawełnianych ściereczek nasączonych solą fizjologiczną.

Alergia oczu to bardzo nieprzyjemna dolegliwość, która jest w stanie skutecznie utrudnić codzienne funkcjonowanie. Krople do oczu dla alergików to szybki i łatwy sposób na zmniejszenie dyskomfortu i umożliwienie prowadzenia normalnego życia, warto zatem mieć je zawsze pod ręką.