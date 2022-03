Zmieniają się przepisy. Czy fotowoltaika będzie nadal opłacalna?

Popularność odnawialnych źródeł energii w Polsce nieustannie rośnie. To wynik nie tylko proekologicznych standardów narzucanych przez władze, czy wzrastającej świadomości społecznej dotyczącej środowiska, ale przede wszystkim rosnących cen energii.

Czy tak będzie nadal? Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wzbudza wiele skrajnych emocji wśród osób zainteresowanych założeniem instalacji fotowoltaicznej. Wszystko dlatego, że dotychczasowy system opustów ma ustąpić miejsca nowemu - systemowi net-billing, który ma wspierać dalszy stabilny rozwój energetyki obywatelskiej w Polsce. Na czym będą polegać zmiany?

Głównym założeniem systemu net-billing jest sprzedawanie przez prosumentów nadwyżek energii wprowadzanych do sieci po określonej cenie i płacenie za energię pobraną, tak jak robią to inni odbiorcy prądu. W dużej mierze będzie to system bezgotówkowy. Pieniądze uzyskane z nadprodukcji energii trafią na 12 miesięcy do depozytu prosumenckiego. To właśnie tymi środkami prosument będzie mógł płacić za zużytą energię. Jeśli po roku środki w całości lub w części będą niewykorzystane - zostaną wypłacone.

Pamiętać należy jednak, że przy wypłacie obowiązywać będzie limit w wysokości 20 proc. wartości prądu wprowadzonego do sieci w danym miesiącu. To rozwiązanie mające zabezpieczać przed potencjalnym przewymiarowaniem instalacji. Wraz z końcem roku rozliczeniowego pozostałe zgromadzone oszczędności na koncie przepadną.

Kalkulując opłacalność instalacji fotowoltaiczne należy pamięta, że prosumenci płacić także będą dodatkową opłatę dystrybucyjną.

Dotychczas sieć energetyczna była swoistym magazynem energii. Gdy produkcja energii elektrycznej była wyższa niż potrzeby prosumenta, była przesyłana do sieci elektroenergetycznej. Producent mógł odebrać nadwyżki w innym terminie np. w nocy lub w okresie zimowym, kiedy to produkcja energii spadała i nie zaspokajała bieżących potrzeb. Ograniczeniem był jedynie limit w postaci odzyskania 80 proc. przekazanej wcześniej energii (przy instalacji o mocy do 10 kW) lub 70 proc. (przy instalacji o mocy powyżej 10 kW i mniejszej niż 50 kW). Taki system opustów zakładał maksymalizacje zysków poprzez wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej na własne potrzeby.