Zmniejsz nawet 4-krotnie ryzyko zachorowania na raka piersi. Wybierz dezodorant bez aluminium.

Kosmetyki bez soli glinu bardzo dobrze sprawdzają się jako pochłaniacze potu i nieprzyjemnych zapachów. Dzięki wykorzystaniu maseł i olejów roślinnych głęboko odżywiają skórę, a wykorzystywane olejki eteryczne pozwalają cieszyć się nam poczuciem świeżości przez cały dzień. Pamiętając, że pot sam w sobie jest zdrowy, gdyż pozwala na pozbycie się toksyn z organizmu, a problemem związanym z poceniem się jest przykry zapach warto wybrać dezodorant, który zadba o odpowiednią pracę gruczołów pod pachami.

Dezodoranty 0% soli aluminium - kosmetyki, które naprawdę działają

Bezzapachowy czy z naturalnymi olejkami eterycznymi. Dla kobiet i dla mężczyzn. W sztyfcie lub w kremie. Pozbywający się bakterii i grzybów. Bez alkoholu, bez parabenów i bez sztucznych składników. Dezodorant bez aluminium ma to wszystko, jest jak superbohater, którego supermocą jest walka z nieprzyjemnym zapachem.

Swoje skuteczne działanie, produkty bez aluminium, zawdzięczają właściwemu doborowi naturalnych składników. Już wcześniej wspominaliśmy o sodzie oczyszczonej i jej właściwościom wiązania nieprzyjemnych zapachów, ale to nie wszystkie jej zadania. Ma również wpływ na proces pocenia się oraz za utrzymanie właściwego pH skóry. Podobnie działa cynk, który także znajdziemy w składach niektórych naturalnych dezodorantów bez aluminium. Tlenek cynku wpływa na produkcję sebum, na utrzymanie pH skóry oraz łagodzi stany zapalne. Kolejnym składnikiem jest aloes, który jest rośliną o właściwościach nawilżających i regenerujących. Wykorzystanie aloesu sprawia, że dezodorant odżywia skórę pod pachami i przyspiesza gojenie się ran, np. po goleniu.

Dezodorant bezzapachowy czy dezodoranty z olejkami eterycznymi?

Oczywiście by wybrać dezodorant, który będzie dla nas najlepszy, trzeba wziąć pod uwagę wszystkiego jego aspekty. Od wykorzystanych składników aktywnych po jego strukturę i zapach. Skupmy się na tym ostatnim. Ważnym jest by zapach, który nam towarzyszy nam odpowiadał, należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku olejków eterycznych mówimy o kolejnych potencjalnych składnikach aktywnych. Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z wersją zapachową dla Pań, dla Mężczyzn czy Unisex, duża ilość olejków eterycznych, wykorzystywanych przy produkcji dezodorantów bez aluminium, ma nie tylko zastosowanie do kompozycji zapachowej. Niejednokrotnie odpowiadają za bakteriobójczy i przeciwgrzybiczy walor dezodorantu.

Warto się zastanowić czy wybór kosmetyku bezzapachowego zawsze jest optymalny, zwłaszcza gdy zależy nam na nierozwijaniu się bakterii pod naszymi pachami.

Życzymy by jedyną rozterką było to czy wziąć dezodorant w sztyfcie lub w kremie :)

Kosmetyk z aluminium - dlaczego nie warto?



Zacznijmy od ciekawostki. Nie wiemy czy jesteście świadomi, że ałun to nic innego jak aluminium. Dlatego jeśli szukacie naturalnego rozwiązania nie polecamy produktów posiadających ałun w swoim składzie.

Glin, bo również pod taką nazwą kryje się aluminium, zatrzymuje pocenie się poprzez związanie się z cząsteczkami potu. Wynikiem tej reakcji jest żelowa substancja, która zatyka kanaliki pod pachami i blokuje wydzielanie jakichkolwiek substancji, z uwalnianiem toksyn włącznie.

Nie tylko antyperspirant posiada w swoim składzie soli aluminium. Są także wykorzystywane przy produkcji kremów do ciała czy kosmetyków do ust. I choć stosowanie kosmetyków z aluminium jest bardzo skuteczne, a jego wykorzystanie do ich produkcji bardzo ekonomiczne, to jednak w tym całym procesie zapomina się o tym co najważniejsze. Zapomina się o zdrowiu i o konsekwencjach stosowania wątpliwych substancji.

Dezodorant bez aluminium może spełniać większość funkcji jakie posiada antyperspirant, dzięki wykorzystaniu naturalnych składników, które posiadają takie same właściwości. Skoro istnieją naturalne zamienniki to po co przepłacać zdrowiem?

Dezodorant bez aluminium > antyperspirant

Naturalny dezodorant bez aluminium pozwala na naturalne pocenie się bez ryzyka wystąpienia nieprzyjemnego zapachu. Dodatkowo odżywia, nawilża i troszczy się o skórę pod pachami.

Po drugiej stronie mamy antyperspirant, który jest blokerem potu, a także może posiadać właściwości deodoryzujące.

Wybór należy do Was! Przedstawiliśmy Wam po krótce dwa produkty, których zadaniem jest wsparcie przy problemie, którym jest pocenie się. Każdy z nich ma inny sposób działania, każdy ma swoje plusy i minusy. Wybierzcie mądrze, wybierzcie zdrowie!

Maciek z Weedsup.pl