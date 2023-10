Znany aktor popiera Stefaniaka

Na nich Jakub Stefaniak, ostatni na liście trzeciej drogi do Sejmu umieścił kod. Po jego zeskanowaniu aplikacja przenosi do filmu. Bohaterem filmu nie jest kandydat, ale aktor, Andrzej Grabowski, który zachęca do głosowania wyborach do Sejmu na Jakuba Stefaniaka. „Kampania nie musi być brutalna, może zawierać także pozytywny przekaz. Bardzo dziękuję Panu Andrzejowi, to nie tylko wspaniały aktor, ale też mądry i dobry człowiek” - powiedział nam Stefaniak, kiedy zapytaliśmy go o ten film.