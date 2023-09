Znicze dla bliskich – eleganckie modele z personalizacją

Znicze z personalizacjami – na każdą okazję i porę roku

Zarówno w czasie Wszystkich Świętych, jak i w Wielkanoc przychodzi taki moment zadumy, kiedy wspominamy członków rodziny i przyjaciół, którzy odeszli już z tego świata. Przy tych okazjach nie tylko spotykamy się w gronie najbliższych i celebrujemy wspólne chwile, ale też wspominamy ludzi, których już między nami nie ma.

Wizyta u dziadków, rodziców czy rodzeństwa i zapalenie tego symbolicznego znicza jest niczym podanie ręki osobie, która opuściła już ten świat. Na polskich cmentarzach przy okazji różnych świąt pojawia się coraz więcej tematycznych zniczy. Specjalne znicze w świątecznym charakterze są niczym drobne upominki, które wręczamy bliskiej osobie z okazji świąt.

Producenci zniczy wręcz ścigają się między sobą w proponowaniu coraz to nowych rozwiązań i każda nowinka znajduje zainteresowanie, ale najpopularniejsze przez cały czas są te klasyczne i ponadczasowe znicze. Piękne znicze możesz kupić między innymi przez internet na stronie wspomnienie.net. Znajdziesz tam personalizowane czarne i białe znicze, lampiony oraz podstawki. W zależności od gustu możesz wybrać imponujący dużych rozmiarów lampion lub delikatniejszą, ale nadal bardzo dekoracyjną latarenkę. Jeden taki znicz wystarczy, żeby grób zyskał bardzo elegancki charakter.

Jakie znicze warto kupić?

Moda zmienia się praktycznie z sezonu na sezon. W sklepach co roku pojawiają się nowe ciekawe wzory i te wszystkie „udziwnione” znicze oczywiście znajdują zainteresowanych, ale nadal najpopularniejsza jest klasyka. Piękne znicze cechujące się prostą formą i klasycznym designem zawsze będą pasowały do dekoracji grobu i bez względu na to, czy nagrobek jest wykonany z ciemnego, czy z jasnego kamienia, czy ma już swoje lata, czy dopiero co wyjechał z zakładu kamieniarskiego.

Klasyczne lampiony i latarenki pasują zarówno do nagrobków z jednolitego kamienia, jak i do grobów wykonanych z lastryko czy wzorzystego marmuru. Bez względu na to, czy nagrobek jest skromny, czy okazały, podkreślenie go klasycznym i eleganckim zniczem sprawi, że zyska na wyglądzie.

D ekoracja grobu – co wypada, a co już nie?

Jedni wybiorą proste znicze z uwagi na swój klasyczny styl, inni coś bardziej fikuśnego, dlatego, że lubią zwracać uwagę wybraną dekoracją i nie zależy im na minimalizmie. Bez względu na to, czy ten wybór jest celowy, czy tylko zachowawczy, minimalistyczne znicze zawsze będą trafionym wyborem. W dekoracji grobu świetnie może się sprawdzić np. znicz latarenka w kolorze białym, ale czerń też będzie odpowiednia. Zawsze lepiej unikać nadmiaru kolorów czy zbyt fantazyjnych form, bo nie będą pasowały do każdego stroika. Prostota zawsze się obroni – czerń i biel podstawowych elementów będzie można zestawić z kwiatami w każdym kolorze.