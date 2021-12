Zreformujmy system stypendiów dla studentów!

Niestety, dla części studentów priorytety będą dużo bardziej prozaiczne. Praca na studiach to często konieczność nie do uniknięcia, bez niej bowiem zabraknie środków na przysłowiowe przeżycie do pierwszego. W tym momencie trzeba zadać sobie pytanie, jaką wobec tego rolę pełni system stypendialny? I co zrobić, by mógł pełnić ją lepiej...

Stypendia socjalne na dzień dzisiejszy

Sama idea pomocy finansowej, kierowanej do młodych i chętnych do nauki, jest oczywiście szczytna i godna pochwały. Niestety, prawda jest taka, że regulacje w kwestii stypendiów socjalnych są po prostu przestarzałe i niedopasowane do obecnych realiów. Jedna z największych bolączek systemu stypendialnego polega na tym, że kandydat na studia nie wie, czy będzie mógł liczyć na pomoc finansową. Może co prawda wiedzieć, że ma na nią szansę, jednak taka wiedza to za mało, jeśli pragnie się podjąć życiową decyzję... Potrzebna jest gwarancja, której obecne rozwiązania systemowe nie zapewniają. W ten sposób osoby o uboższym statusie materialnym stają przed prawdziwym dylematem – czy składać podania na studia i liczyć, że uda się spełnić marzenie o edukacji i zdobywaniu wykształcenia? Czy założyć już od początku, że będzie to możliwe jedynie kosztem wyrzeczeń i podjęcia pracy? Stypendium socjalne podlega pod kryterium dochodowe, czyli powinno być wypłacane studentom z najuboższych rodzin. A tymczasem badania pokazują, że około 25% uprawnionych studentów i tak ich nie otrzymuje. Nierówności ekonomiczne rzutują na szanse edukacji, temu nie da się zaprzeczyć. Jednak można coś zmienić, o czym przekonują pomysłodawcy reformy systemu stypendialnego dla studentów. Przybliżmy te założenia, bo są warte upowszechnienia i szerokiego, społecznego poparcia.

Lepsze stypendia to lepsza edukacja

Prace nad reformą systemu stypendiów sygnowane są przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Są to uczelnie powszechnie znane, uznane, a ich kadra na co dzień ma możliwość obserwowania, jak działają stypendia socjalne i jak to odbija się na nauce młodych ludzi...

Stąd też założenia reformy stypendiów można bez wątpienia uznać za życiowe i formułowane przez osoby znające je od podszewki. Dodatkowo poparte też szerokimi badaniami wśród studentów i osób kandydujących lub mogących kandydować na studia.

Szczególnie zwraca uwagę umożliwienie właśnie tym potencjalnym kandydatom, już na etapie matury, sprawdzenia, czy mogą otrzymać stypendium socjalne. I tu ciekawostka – kolejna zmiana przenosi ciężar wnioskowania i decyzyjności z uczelni na gminy. W ten sposób maturzysta ma przed sobą szerokie możliwości. Skoro wie, że przysługiwać mu będzie stypendium, to może też podjąć decyzję o tym, na jakiej uczelni studiować. Może to być więc ten wymarzony kierunek, zgodny z zainteresowaniami i planami na przyszłość.

Dodatkowo autorzy reformy zwracają uwagę, że mamy XXI wiek, więc to najwyższa pora, by procesy oceny sytuacji materialnej przerzucić na programy i komputery. Te dane i tak są w systemach informatycznych, nie ma więc problemu, by wszystko obywało się niemalże automatycznie, a wnioski można było składać przez internet.

Oczywiście to tylko zarys reformy, szerzej opisanej na stronie https://www.lepszestypendia.pl/.

Kolejną jej kwestią jest zwiększenie środków na stypendia socjalne. Tak, by studenci dzięki nim mogli faktycznie funkcjonować i nie być zmuszeni przez sytuację finansową do podjęcia pracy, co zawsze rzutuje na jakość nauki. Sama nauka i wyniki w niej też są przecież doceniane. Funkcjonuje, i po reformie również ma funkcjonować, tak zwane stypendium rektora. Ono z kolei przeznaczone jest dla studentów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, albo też z sukcesem reprezentują uczelnie na innych polach.

Podsumowując, obecnie sytuacja wygląda tak, że kandydaci na studia z uboższych rodzin nie wiedzą, czy dostaną stypendium ani w jakiej wysokości. To skutecznie zniechęca ich do podjęcia nauki i nie tylko pozbawia jednostki szans rozwoju, ale też rzutuje na nas wszystkich, którzy z ich wiedzy i umiejętności w przyszłości moglibyśmy korzystać.