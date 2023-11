Zwiedzamy Pomorskie - 20 miejsc które zdecydowanie warto zobaczyć

Ciekawe miejsca w pomorskim

Jedną z najchętniej odwiedzanych lokacji jest słynny zamek w Malborku. Jest to jedyny obiekt znajdujący się na polskiej liście UNESCO, będący hitem turystycznym z prawdziwego zdarzenia. Podobnie ma się to do zamku w Kwidzynie. Z zewnątrz łudząco przypomina ówczesne krzyżackie warownie, jednak to mylące pierwsze wrażenie. Kolejnym miejscem godnym polecenia jest Słowiański Park Narodowy. Jest to bez dwóch zdań jeden z najpiękniejszych obiektów w Polsce, będący wyjątkowym ze względu na piaszczysty pejzaż. Nieopodal znajduje się Muzeum Wsi Słowińskiej, które także warto zobaczyć. Dla fanów wspinaczki poleca się także próbę podejścia na Wzgórze Rowokół. Widok z wieży widokowej jest cudowny, podobnie jak ten z latarni morskiej w Czołpinie. Pomiędzy Łebą a Ustką widnieje także Jezioro Gardno, które także oferuje piękne widoki z wież. Dla fanów kurortów obowiązkowym miejscem do odwiedzenia będzie z pewnością Półwysep Helski. Znajdują się tam klimatyczne miejsca pełne wrażeń, o których w swoich utworach wspomniał sławny polski artysta - Zbigiew Wodecki. Dla fanów niezapomnianych wrażeń nie lada gratką będzie także spływ kajakowy Brdą w Borach Tucholskich. Jako ostatnią pozycję z wyróżnionych atrakcji nie można zapomnieć także o drugim największym zamku krzyżackim w Człuchowie.

Cudowne uroki Trójmiasta

Pierwszą lokacją, którą należy obowiązkowo odwiedzić, jest Gdynia. Miasto tętni życiem, zachowując przy tym swój niebywały urok. Jedną z ulubionych pozycji turystów jest spacer Bulwarem Nadmorskim. Piękne widoki w połączeniu z niezobowiązującą przechadzką podczas pięknej pogody to cudowne doświadczenie. Miejscem godnym polecenia są także Klify Redłowskie, dzięki którym można zapomnieć, że jest się nad wodą! Trasa pośród wzgórz pozwala przemieszczać się pomiędzy Trójmiastem. W mieście na pewno warto zobaczyć także Muzeum Miasta Gdyni, które pozwala na uszczypnięcie kawałka historii woj. pomorskiego. Będąc w nim, warto odwiedzić także Sopot. Można ujrzeć tam najdłuższe w Polsce molo, po którym spacer o zachodzie słońca jest nieziemski. Miasto posiada także podobnie do Gdyni - Muzeum Sopotu, które także będzie nie lada gratką dla fanów historii Rzeczypospolitej. W tejże recenzji nie wolno zapomnieć także o Gdańsku. Miasto oferuje multum ciekawych miejsc do odwiedzenia - a pośród z nich znajdują się Długi Targ, czy Stocznia Cesarska.

Województwo pomorskie to nie tylko woda

Chociaż pomorskie kojarzone jest głównie z pięknym, błękitnym Bałtykiem - ten rejon Polski jest bogaty także ogromny kawał historii, zarówno tej średniowiecznej, jak i późniejszej. Liczne muzea, zamki i dworki to doskonała gratka, przez co są to obowiązkowe punkty zwiedzania dla miłośników historii. Pewne jest jedno - wycieczka do pomorskiego to doskonały pomysł na wyjazd, w którym nuda uczestniczyć nie będzie!

Artykuł został przygotowany we współpracy z Pomorskie.Travel - oficjalnym portalem turystycznym woj. pomorskiego.