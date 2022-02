Zwiększ bezpieczeństwo swoich pracowników i zaopatrz ich w odzież roboczą bhp

Nie dostarczenie odpowiedniej odzieży ochronnej skutkuje dla pracodawcy wysoką karą pieniężna w przypadku ciężkiego wypadku pracownika. Zadbaj o maksymalne bezpieczeństwo w swojej firmie i dowiedz się jak wybrać odpowiednią odzież roboczą.

Zobacz na co zwrócić uwagę przy wyborze właściwej odzieży ochronnej

Wszystkie wymagania dotyczące odzieży roboczej zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. Jednym z potwierdzeń na to, że stosowana odzież robocza spełnia określone wymagania jest oznakowanie CE oraz dostarczana deklaracja zgodności. Tylko mając te dwie rzeczy będziesz mieć pewność, że zakupiona odzież zapewnia bezpieczeństwo pracownikom. Należy mieć na uwadze, że w zakładach produkcyjnych poza kontaktem ze żrącymi lub rakotwórczymi substancjami pracownicy są również narażeni na zagrożenia spowodowane wyładowaniami elektrycznymi. Przyjmuje się, że stosowana odzież robocza w strefach zagrożonych wybuchem powinna zwierać co najmniej 60% bawełny. Minimalizuje to ryzyko nagromadzenia ładunków elektrostatycznych. To jaką odzież dostarczyć swoim pracownikom wskazuje ocena ryzyka zawodowego, pokazująca wszystkie występujące zagrożenia na terenie zakładu.

Odzież robocza bhp zminimalizuje ryzyko niebezpiecznych wypadków przy pracy

Poza zapewnieniem bezpieczeństwa odzież robocza bhp powinna być przede wszystkim wygodna, a jej noszenie nie powinno powodować jakiegokolwiek dyskomfortu. Jest to bardzo istotne, ponieważ większość pracowników przez 8 lub 12 godzin musi wykonywać w niej określone czynności. Najlepszy rozwiązaniem na sprawdzenie funkcjonalności wybranego produktu jest dostarczenie pracownikom kilku egzemplarzy na próbę. Odzież robocza musi być wykonana z przewiewnego, oddychającego materiału. Jest to szczególnie istotne dla pracowników wykonujących prace w wysokich temperaturach. Firma Elis dzięki długoletniemu doświadczeniu wie jak dopasować proponowaną odzież ochronną do potrzeb i wymagań wszystkich klientów. W swojej ofercie posiadają zarówno odzież do prac szczególnie niebezpiecznych jak i zapewniającą najwyższy poziom higieny. Jest to cecha ceniona zwłaszcza w zakładach zajmujących się produkcją leków lub żywności. Pamiętaj, że to na Tobie ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Wybierz produkt najlepiej dopasowany do charakteru wykonywanych czynności!