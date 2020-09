Zwiększ widoczność swojej strony internetowej w sieci

Jak się okazuje nie jest to dziecinnie proste, jednak nie niemożliwe. Pomóc nam w tym może optymalizacja strony internetowej oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Specjaliści z agencji interaktywnej Estinet wykonując kompleksowe audyty wskażą optymalne rozwiązania, które pomogą w efektywny sposób wykorzystać stronę www do pozyskiwania coraz większej liczby klientów.

Czym jest pozycjonowanie stron www i dlaczego warto wykonać audyt SEO?

Pozycjonowanie stron internetowych to proces, który musimy wykonać, aby nasza witryna internetowa znajdowała się na najwyższych pozycjach w wynikach wyszukiwania Google. Przed podjęciem działań związanych z pozycjonowaniem warto jest wykonać audyt SEO strony www. Może on dostarczyć wiele odpowiedzi na temat stanu naszej witryny oraz wspomóc proces pozycjonowania strony.

Czym jest audyt stron internetowych?



Audyt stron internetowych to kompleksowe sprawdzenie naszej strony pod kątem SEO, funkcjonalności, bezpieczeństwa czy wszystkich innych elementów wpływających na jej działanie. Ogólnie audyt taki nazywany jest też audytem SEO, gdyż w zasadzie wszystkie te elementy wpływają na pozycję naszej strony internetowej w wyszukiwarce Google. W trakcie audytu specjaliści zajmujący się witryną sprawdzają naszą stronę oraz wszystkie jej elementy. Następnie tworzą oni raport, w którym ujmują wykonane czynności oraz opisują stan naszej strony internetowej. W raporcie zawarte są elementy, które wymagają poprawienia, elementy działające poprawnie i te, na których warto skupić się w przyszłości. Raporty przekazywane klientom w zależności od danej firmy audytującej mogą zawierać także rekomendacje co do rozwoju witryny czy sugerować pewne rozwiązania. Każda agencja SEO przeprowadza audyt nieco inaczej i przy pomocy różnych dostępnych narzędzi czy swoich indywidualnych rozwiązań. Ogólnym celem wykonania audytu jest jednak wykrycie wszystkich niepoprawnie działających elementów oraz ich usunięcie.

Dlaczego warto go wykonywać?



Audyt SEO stron internetowych to podstawa każdych dalszych działań z witryną i jest on zalecany przez wszystkich specjalistów z branży SEO. Warto wykonywać go również ze względu na liczne korzyści, jakie daje. Z pewnością poznanie stanu witryny internetowej pozwoli na usunięcie wszystkich niedziałających elementów oraz ich naprawę. To przełoży się na wyższe pozycjonowanie strony i wszystkie profity płynące z pozyskania ruchu organicznego, z większym zarobkiem na czele. Audyt strony www pomaga również sprawdzić czy portal jest funkcjonalny i praktyczny dla użytkowników, co z pewnością spotka się z lepszymi ocenami naszej marki czy częstymi poleceniami strony. Trzecim plusem wykonana audytu stron internetowych jest oszczędność pieniędzy. Przeznaczając pewną sumę na jego wykonanie, inwestujemy pieniądze, a nie je tracimy. Jeśli wiemy, jaki jest dokładny stan witryny, możemy pozycjonować ją skuteczniej i działać w dużo bardziej efektywny sposób. Będziemy skupiać się jedynie na elementach, które dadzą nam największy skok w Google czy najwięcej korzyści nie działając po omacku. To pozwoli wykorzystać efektywnie budżet na prace przy witrynie i osiągnąć najwięcej korzyści z przeznaczonej na pozycjonowanie sumy pieniędzy. Samo wykonanie audytu nie jest ryzykowne, gdyż nie wiąże się z manipulacjami przy stronie. Jego wykonanie możemy zamówić w wielu agencjach SEO czy u wielu specjalistów szybko i komfortowo. Nie musimy również znać się na IT, a otrzymany raport możemy przekazać agencji SEO, która pozycjonuje naszą witrynę, tak aby rozwijać stronę w odpowiedni sposób.

Czym jest pozycjonowanie?



Pozycjonowanie stron internetowych to proces, który ma na celu poprawę pozycji naszej witryny w wyszukiwarce Google. Pozycjonowanie składa się z działań on site, czyli na samej stronie internetowej oraz off site - poza stroną internetową. Ogólnie istnieje nawet 200 czynników, które wpływają na to, jak oceni nas wyszukiwarka Google oraz na której pozycji umieści naszą witrynę, gdy użytkownik będzie wyszukiwał dane informacje. Powinno się zatem dostosować i odpowiednio ustawić te elementy w taki sposób, aby strona była dla Google ciekawa, interesująca i warta promowania na najwyższych pozycjach. Optymalizacja samej strony internetowej, czyli działania on page polegają na odpowiedniej konfiguracji i dostosowaniu. Polega to na dobraniu odpowiednich fraz kluczowych, pod którymi ma być widoczna witryna, dodawaniu tekstów SEO i contentu, usprawnieniu działania i przyspieszeniu serwisu czy uproszczeniu struktury witryny i kodu HTML. Na stronie odpowiednio opisuje się elementy multimedialne czy tworzy tytuły i opisy stron widocznych w Google jako wyniki. Działań takich jest bardzo wiele. Do działań off page, czyli powodujących wzrost pozycji strony w Google poza stroną należą link building, czyli pozyskiwanie linków zwrotnych, sprowadzanie ruchu na witrynę czy uwiarygadnianie jej adresu i przynależności do danej lokalizacji np. przez umieszczenie wizytówki w sieci z adresem www.



Dlaczego należy pozycjonować witrynę?



Pierwszym powodem, dla którego powinniśmy pozycjonować naszą stronę internetową, jest pozyskiwanie większej liczby klientów oraz odbiorców naszego projektu. Im wyżej nasza witryna znajdzie się w wynikach wyszukiwania, tym więcej osób przyjdzie na nią i skorzysta z naszych usług. Użytkownicy Google najchętniej przechodzą na witryny z pierwszych pozycji. Wynik TOP1 uzyskuje ich najwięcej, trzy pierwsze wyniki często zbierają ponad połowę ruchu organicznego pod danym hasłem, a pierwszych dziesięć wyników zbiera prawie cały ruch. Im zatem wyżej znajdziemy się w tej hierarchii, na tym większe zainteresowanie naszą witryną będziemy mogli liczyć. Pozycjonowanie to też dobry sposób na pozyskiwanie regularnie darmowego ruchu organicznego. Jest to idealne rozwiązanie przy długofalowych strategiach marketingu internetowego i znacznie bardziej opłacalne od korzystania z kampanii reklamowych.

Wysoka pozycja w Google to też prestiż i renoma. Jeśli nasza marka znajdzie się na wysokich pozycjach, użytkownicy będą oceniali naszą markę jako profesjonalną i godną zaufania sugerując się wskazaniami Google. W długim okresie czasu wpłynie to na poprawienie wizerunku i budowanie pozytywnego odbioru u klientów.