Zwierzaki z całego świata w Targach Lublin

Wystawa Królików Rasowych

Podczas ZOOPARKU odbędzie się Wystawa Królików Rasowych, którą organizuje Polski Klub Królików Nowozelandzkich. Do Lublina przyjadą hodowcy, którzy zaprezentują ok. 200 królików ras zarówno popularnych, jak i rzadko spotykanych. Będziecie mogli zobaczyć m.in. królika olbrzymiego, króliki miniaturowe, Rexa Geparda, Srokacza angielskiego, Sallandera, Rexa Szaroniebieskiego. Nie lada atrakcją będzie również pokaz HOLA HOP, podczas którego sprytne króliczki zaprezentują skoki wzwyż, w dal i przez przeszkody. Oprócz tych puchatych piękności ZOOPARK odwiedzą także chomiki, świnki morskie, szynszyle, myszy, szczury i jeże pigmejskie.

Fascynujący świat owadów

Owady to najbardziej zróżnicowana grupa stawonogów na świecie. Podczas ZOOPARKU będzie można zapoznać się z bliżej ze światem pszczół i mrówek. Dla zainteresowanych będą czekać ścieżki dydaktyczne ‘’Od kwiatka do miodu” oraz ‘’Pszczelarstwo dawniej i dziś’’, pokazy sprzętu pszczelarskiego, warsztaty z wyrobu świec, wtapiania węzy czy pieczenia całusków. W specjalnych formikariach będzie można zobaczyć prace mrówek mieszkających w Polsce oraz Europie Południowej. Nie zabraknie również innych owadów, m.in. mączniki, drewnojady, karaczany, świerszcze.

Zróbmy coś dobrego

ZOOPARK to nie tylko świetna zabawa, ale również okazja do tego, by zrobić coś naprawdę dobrego. Na wydarzeniu pojawią się zwierzęta z zaprzyjaźnionych schronisk, Fundacji Epicrates oraz Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE. Wszyscy zainteresowani będą mogli wesprzeć zwierzaki finansowo i otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące adopcji pupila. Wolontariusze będą udzielać porad prawnych z zakresu ochrony praw zwierząt, dobrostanu zwierząt różnych gatunków oraz opowiedzą o problematyce bezdomności psów i kotów.

Wartościowy czas w rodzinnym gronie

Jeśli szukasz pomysłu na rodzinny weekend, odwiedź koniecznie Lubelską Wystawę Zoologiczną ZOOPARK. Przygotowane przez nas pokazy zainteresują osoby w każdym wieku. Wystawa to również olbrzymia dawka wiedzy na temat zwierzęcego świata, którą podzielą się z Wami hodowcy i eksperci.

Nie masz jeszcze biletu? Kup taniej w przedsprzedaży >>> https://bit.ly/biletnaZooPark2022

Bilety w niższych cenach są dostępne tylko do 5 września do godz.11:59

Lubelska Wystawa Zoologiczna ZOOPARK

Kiedy: 10 – 11 września 2022

Godziny otwarcia: 10:00 – 18:00

Gdzie: Targi Lublin, ul. Dworcowa 11

Więcej informacji na stronie: https://zoopark.targi.lublin.pl/pl